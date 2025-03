Április 1-én érkezik a Pineapple Thief Budapestre

Legutóbbi nagylemezét és a hozzá kapcsolódó EP-t mutatja be aktuális turnéján a Pineapple Thief. Az angol progresszív rockzenekar extra hosszúságú programmal érkezik április 1-én a budapesti Dürer Kertbe, egy különleges akusztikus szettel is készülnek.

A Pineapple Thief a 21. század egyik leginkább innovatív és meghatározó progresszív rockzenekara. Érzékeny, introspektív szövegeik és összetett zenei világuk egyedi helyet biztosított számukra a műfajon belül. Lemezeiken a finom dallamok, aprólékosan kidolgozott hangszerelés és elgondolkodtató szövegvilág ötvöződik. Bő 25 éves pályafutásuk során folyamatosan csiszolták hangzásukat, a Dissolution és a Versions of the Truth albumokon át egészen a legutóbbi kiadványokig.

A zenekar koncertjei híresek magával ragadó atmoszférájukról, és ez alól az áprilisi, budapesti fellépés sem lesz kivétel. Bruce Soord (ének, gitár), Jon Sykes (basszusgitár), Steve Kitch (billentyűk) és az angol Prog magazin által nemrég a világ legjobb dobosának megválasztott Gavin Harrison egy lenyűgöző, érzelmekkel teli utazásra invitálják majd a közönséget.

A legutóbbi, 2024 elején megjelent nagylemez címe It Leads To This, és a kiadvány már a brit rocklisták első helyét is megjárta. A mostani már a második turné a lemez támogatására, de a programban ezúttal szerepelnek az új EP dalai is: a tavaly novemberben, a Kscope-nál megjelent Last to Run dalai ugyanazon a kreatív folyamaton belül születtek, amely a nagylemezt is életre hívta. A korábban kiadatlan felvételek egyedi hangulatot és erőteljes narratívát képviselnek, mélyebb betekintést nyújtva a zenekar művészi fejlődésébe. Az EP több mint 20 percnyi új zenei anyagot tartalmaz, amely tovább színesíti a Pineapple Thief 2024-es csúcsteljesítményét. Az EP-n található All Because Of Me klipjében a legutóbbi turné életképei villannak fel.

Bruce Soord, a zenekar énekese és dalszerzője így nyilatkozott az új EP-ről: „Nehéz döntéseket kellett hoznunk az It Leads To This végső dallistájának összeállításakor. Az EP-n szereplő dalok ugyanazon az időszakban születtek, de azóta olyan irányba fejlődtek, amire akkoriban nem is gondoltunk volna. Rendkívül elégedettek vagyunk az eredménnyel, hiszen egy teljesen új hangulatot és dimenziót mutat meg.”

A zenekar nemrég kiadott közleménye alapján extra hosszúságú estét tölthetünk majd április 1-én a Pineapple Thief-fel. A műsornak ráadásul egy különleges akusztikus szett is a része lesz! A megnövekedett főzenekari műsoridő miatt Gavinék ezúttal nem hoznak magukkal vendég előadót.

A Livesounds bemutatja: It Leads To This European Tour

2025. április 1., kedd 19 óra

Budapest, Dürer Kert

The Pineapple Thief koncert

Belépő: elővételben 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft.

[2025.03.19.]