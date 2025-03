Varázslatos este Tarja Turunen és Marko Hietala társaságában a Barba Negraban

Március 13-án szerencsés napunk volt, Tarja Turunen és Marko Hietala közös turnéja ekkor ért el hazánkba.

Majd két évtizedet kellett várnunk arra, hogy Marko Hietala-t és Tarja Turunen-t újra egy színpadon láthassuk, a „klasszikus” felállásban (még ha nem is a Nightwish keretein belül, ami tudjuk, hogy miért, már kivitelezhetetlen).

Az estét a viszonylag friss, 2023-ban alakult zenekar, az Aaetheria kezdte.

A progresszív-szimfonikus metal zenekar énekesnőjének csodás hangja, illetve a kicsit borús gitárszólók és a melankolikus hangzás elvarázsolt minket bő fél órára.

Valószínűleg hallunk még a zenekarról a jövőben.

Kis szünet, a nézőtér megtelt, és máris színpadra lépett Marko Hietala és zenészei.

Senkinek nem kell bemutatni Marko-t, aki meghatározó tagja volt éveken át a Nightwish zenekarnak.

Mezítláb sétált fel a színpadra (védjegye), és máris a húrok közé csapott.

A közönség lelkesedése már itt leírhatatlan magasságokban volt. Marko egyéniség. Karakteres, karcos hangja, és egyedi stílusa utánozhatatlan.

Marko új szóló albuma, a Roses from the Deep idén februárban jelent meg.

A setlist java ezekből az új dalokból állt, valamint klasszikus, finn anyanyelvű dalait is elhozta nekünk előző albumáról.

Az a kedves lazaság, ami Marko-ból árad, utánozhatatlan. Sokat sztorizott, viccelődött is a közönséggel. Marko műsorának utolsó harmadában egy dalra érkezett duettre Tarja is, a „Left on Mars” dalt adták elő közösen.

Marko egy feldolgozással, a Black Sabbath klasszikusával „War Pigs” zárta műsorát, utalva a világban pusztító őrületre, és háborúkra.

Kis szünet következett, és máris érkezett a színpadra Tarja Turunen.

Nem rég járt nálunk, pár nappal karácsony előtt a karácsonyi műsorával, ez az este azonban merőben eltérő, rock műsor volt, a szóló albumairól és természetesen klasszikus Nightwish slágerekkel tűzdelve.

Gyönyörű, ében fekete fodros ruhában „libbent” a színpad egyik végéből a másik végéig a koncert alatt, mosoly cunamival bombázva bennünket, nagyon hálás a szeretetünkért. A közönség pedig hálás Tarjának, az első pillanattól kezdve fülsüketítő tapsvihar és hangorkán fogadta, minden dalt üvöltve énekeltünk vele kívülről.

Két turnéállomáson előttünk Tarja nagyon lebetegedett, halasztva is lettek azok a dátumok. Izgultunk, hogy mire ideér hozzánk, meggyógyuljon. Nálunk a hangján szinte semmi nem érződött betegségéből.

A klasszikus szóló slágereken túl Nightwish dalokkal készült nekünk.

Az első katarzis a koncert közepén következett be számunkra, amikor Marko-val közösen robbantak be szó szerint a színpadra, és felcsendültek a klasszikus Nightwish dal, a „Planet Hell” ismerős taktusai. A közönség itt megőrült, ugrált az egész Barba Negra, üvöltve énekeltünk együtt Tarjával és Markoval minden sort.

Még két tételt együtt adtak elő, közben nosztalgiáztunk a régi szép időkről, amikor még együtt zenéltek a Nightwish zenekarban. Életre szóló barátság szövődött kettőjük között, és ez átjön, hogy szívből énekelnek, és tényleg szeretik és tisztelik egymást mind szakmailag, mind emberileg.

Két szóló klasszikus Tarja sláger után érkeztünk el a második katarzisig. Erre már tényleg nincsenek szavaim, az az őrületes tánc és éneklés ami itt kezdődött, egy életre emlékezetes marad. Következett ugyanis az egyik legnagyobb Nightwish sláger a „Wish I Had an Angel”. Itt már alig kaptam levegőt én is az ugrálástól, elképesztő élmény volt húsz év után „eredeti” formájában hallani (látni) ezt a dalt is élőben.

Stílszerűen Tarja az „Until my last breath” dallal búcsúzott tőlünk egy utolsó lélegzetvétel erejéig.

Búcsúzóul még egyszer megköszönte a kitartásunkat, szeretetünket, természetesen kapott egy csokor virágot is, és könnyekig hatódott a vastapstól, amivel jutalmaztuk a produkcióját.

Napokig a hatása alatt voltam a koncertnek. Megható és egyben zseniális, hibátlan estének lehettünk részesei, két profi zenész művész társaságában. Remélem, még sokszor láthatjuk őket együtt is.

A szervezésért köszönet a Concerto Music csapatának!

Balázs Adrienn

Videók:

Marko Hietala

Tarja Turunen

Setlist:

Marko Hietala:

1. Frankenstein's Wife

2. Rebel of the North

3. Isäni aani

4. Olet lehdetön puu (Hector cover)

5. Impatient Zero

6. The Dragon Must Die

7. Juoksen rautateitä

8. Roses From the Deep

9. Left on Mars (with Tarja)

10. Stones

11. War Pigs (Black Sabbath cover)

Tarja Turunen:

1. Demons in You

2. Falling Awake

3. Undertaker

4. I Feel lmmortal

5. Oasis

6. Shadow Play

7. Planet Hell (Nightwish song with Marko Hietala)

8. Dark Star (with Marko Hietala)

9. Dead Promises (with Marko Hietala)

10. Walk Alone

11. Victim of Ritual

Encore:

12. Wish I Had an Angel (Nightwish song with Marko Hietala)

13. Until My Last Breath

[2025.03.30.]