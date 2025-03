Képgalériák • NOX MVM Dome 2025 Kapcsolatok • NOX Nox koncerten voltunk az MVM Dome-ban - képes beszámoló 2025. március 22-én koncertre várta közönségét a NOX együttes. 2022. novemberében a Budapest Arénában tért vissza a NOX, és hosszú kihagyás után, most már rendszeresen találkozhatnak az együttessel a rajongók. Szombaton a meghirdetett kezdéshez képest negyedórás késés után kelt életre a színpad. Megható volt, ahogyan a kivetítőn Péter Szabó Szilvi színpadra lépését megelőző izgatott készülődésébe, az utolsó simításokba is betekintést nyerhettek a Dome-ban várakozók. Amint felcsendültek az első taktusok, a közönség azonnal őrjöngeni kezdett, felismerve a „Százszor ölelj még!” című dalt. Sajnos Tamás betegsége miatt csak a színpad mögül figyelhette az eseményeket. A „Ragyogás” alatt jelentek meg először zászlók, a táncosok botokat is használtak, tűzijáték emelte ki a hatást. A „Szomorú angyal”-t a teljes tánckar koreográfiája erősítette, fehér füst tette misztikussá a színpadot. A rockzene hódított a „Nem lesz több tánc”-ban, a „Titok” mögött a kék szín dominál, a táncosok szemüket takarva táncolták az „Árva dal” -t, míg a „Két világ között” produkciójához világító kereteket használtak. Az „Áldjon az ég” alatt bevilágította a telefonok fénye a termet. Ezen az estén volt hallható először koncerten a „Fel!”, amit reflektorok virtúóz tánca kísért. A „Galambom” alatt láttuk Szilvi táncát, és hallhattuk a hegedű szólóját. Elhangzik a koncerten József Attila megzenésített verse is, az „Oh, szív nyugodj”, amit Ágnes Vanillától ismerhettünk. Az utolsó részben felpörgette a nézőteret az „Ébredj fel!”, virágba borította a kivetítőket a „Forogj világ!”, a „Szeretem” dalt pedig egy fényfüggöny zárta. A ráadásban elhangzott a „Csak játssz!” és a „Tűztánc”. Szilvi felhívta a figyelmet a közösségi médiában megjelenő agresszív magatartás, érzéketlen kommentek bántó voltára, és hangsúlyozta a változás szükségességét. Meg kell említenünk az énekesnő fellépőruháit, amiket nagy valószínűséggel most is maga tervezett. Izgalmasan fehér rojtos nadrágban pillantottuk meg, majd az érzelmes dalok alatt letisztultan elegáns fehér ruhát viselt, és hálóval variált feketében zárta az estét. Az előadást követően nemcsak az együttes minden tagja, de a táncosok is név szerint bemutatásra kerültek. A közönség nagy örömére színpadra lép Nagy Tamás is. Szilvi a nézők elé szólítja az együttes menedzserét, Mitől mások a NOX koncertek a többitől? Számomra attól, hogy a remek dalok, kifogástalan ének és a zenei hatást erősítő látványvilág - ami a fények mellett a táncosok és a teljes színpadi megjelenést takarja - minden dal esetében teljesen más, kreatív ötletektől, eszközökről dúskáló, egyedi megjelenést ad, amiből a néző egyetlen pillanatot sem akar elveszíteni. Ódor Terézia NOX MVM Dome 2025 koncert képekben - klikk a fotóra [2025.03.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Őszinte HITELEK ÁTVERÉS NÉLKÜL szolgáltatás [2025.03.26.]

Mariakovac szolgáltatás [2025.03.25.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu