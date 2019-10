Ingyenes lehetőség forradalmasítja a koncertezést Forradalmi startup jelent meg a zenei piacon. A Koncertbooking.com-on bárki maga rendelheti meg, közvetítők nélkül egy-egy előadó fellépését. A program Tabár Zoltán nevéhez fűződik, a zenei szakember biztos a sikerben. A foglalás menete nagyon egyszerű, tökéletesen felhasználóbarát. Pár kattintás, és máris kész a leszervezett fellépés. Az applikáció főoldalán a dátum, valamint a kezdési időpont kiválasztásával kezdődik a folyamat, majd a város kiválasztása következik. Ezután az érdeklődő már előadót szűrhet a találatok közül, vagy az összes találatot megtekintheti, a szűkített listán pedig a felhasználó szűrhet a zenei műfajok, valamint az árak alapján is. A szoftver számol a produkciók egyedi szokásaival, a soundchecktől a “check outig”. Az előadó saját szerződését továbbítja a megrendelőnek, ezzel direktbe kötve a két partnert. „Hosszú évek óta dolgozom a zeneiparban, 25 éve kezdtem az ország első booking és menedzseri irodájának, a Joyride Koncertnek tulajdonosaként, ahogy később a Mistral Music kiadó menedzsment és koncertszervező irodában folytattam. Zenészként indultam, aztán jött a koncertszervezés, menedzsment, lemezkiadás, mindez kiegészült az évek során jogi és számviteli tapasztalattal, szóval ami egy koncert kapcsán felmerülhet bármelyik fél oldaláról, én abba belekóstoltam, átlátom. Ez a rengeteg tudás állt most össze ebbe az startupba” – kezdte Tabár Zoltán, a Koncertbooking.com ötletgazdája. „Évek óta figyelem a technikai újításokat, mindig is érdekelt az informatika, és úgy érzem, hogy a piac most érett meg erre. Egy egyszerű példa arra, hogy mennyire digitalizálva élünk: 1-2 éve 100 beérkező számlából 98 papír alapú volt, mostanra 75% felett van az elektronikus számlák aránya. Emellett a régi igény – mely az volt, hogy a megrendelő ne egy harmadik cégen keresztül, hanem közvetlenül keresse meg az előadót, vagy a menedzsmentet –, is egyre nagyobb teret kapott. 2019-ben azzal szembesültem, hogy most jött el a fordulat, ideje váltani, ez az irány szerintem a jövő, ebben hiszek. A cél egy olyan applikáció elkészítése, amelyben létrejön egy olyan zenei piactér, ahol egy kezdő produkció is hozzáférhet azokhoz a szakmai felületekhez, amellyel a profik dolgoznak. A társam a feleségem, Mariann, ő is hosszú évek óta a szakmában dolgozik, ismeri a piacot, és támogatott a megvalósításban, így együtt vágtunk bele a projektbe” – tette hozzá Tabár. A program tehát abszolút követi a piaci igényeket: a megrendelő azonnal kapcsolatba kerül a választott előadóval, vagy annak menedzserével. Így juthat bárki a legkedvezőbb áron, valamint a legpontosabb egyeztetéssel a kívánt produkcióhoz. Abban a pillanatban, amikor a művész jóváhagyta a felkérést, a megrendelő kap egy e-mailt, amelyben megtalálja a szerződést. Azonban fontos, hogy árakat, foglalást csak regisztrált és bejelentkezett felhasználó lát és tud elvégezni. A Koncertbooking.com a felhasználók számára teljesen ingyenes. [2019.10.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Jazzes dobos kerestetik zenész » dobos/ütős [2019.10.26.]

