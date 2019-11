Dívák karácsonya 2019 - jegyek, fellépők névsora

Dívák karácsonya címmel rendeznek koncertet december 20-án a fővárosi BOK Sportcsarnokban. Az esten négy sikeres énekesnő, Dér Heni, Király Linda, Radics Gigi és Tolvai Renáta egy produkcióban áll színpadra.

Dívák Karácsonya - online jegyvásárlás itt



"Ez az első alkalom, hogy így együtt szerepelünk, de lehet folytatás. Mindenkinek megvan a saját stílusa, imidzse, ettől még izgalmasabb számunkra a közös munka" - mondta Dér Heni kedden a Spinoza Színházban tartott sajtóbemutatón.

A mintegy kétórás koncertshowban lesz tánc, lézer, nagy ledfal, és divatbemutató is kiegészíti a műsort. A közösen és külön-külön egyaránt elhangzó karácsonyi dalok mellett mind a négy énekesnő előadja néhány nagy slágerét is. Biztos, hogy a koncerten elhangzik a Csendes éj, az All I Want For Christmas Is You, valamint a Santa Claus Is Coming to Town is. A sajtótájékoztatón Tolvai Renáta és Radics Gigi felidézte, hogy sok-sok évvel ezelőtt óriási kedvencük volt a Destiny's Child amerikai lánycsapat.



Radics Gigi elmondta, hogy a Dívák karácsonya koncert teljes jegybevételét a Heim Pál Gyermekkórház javára ajánlják fel.



Tavaly már rendeztek Dívák karácsonya címmel koncertet Budapesten, akkor a Müpában Szőke Niki és Radics Gigi lépett színpadra közös produkcióval.



Dívák Karácsonya 2019 - jegyek itt

MTI

[2019.11.02.]