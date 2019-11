Budapesten lép fel Charlie zenekara A Charlie Band Barba Negra Music Clubban ad koncertet 2020. januárjában. Charlie Band

2020. január 17.

Barba Negra Music Club

Vendégzenekar: MégEgyKör

Horváth Károly, azaz Charlie, a ma már Liszt-díjas, jellegzetes hangú énekes többször is sztár lett pályája során. Először a hetvenes évek második felében, a Generál frontembereként, majd a kilencvenes években a Tátrai Band énekeseként. A mából visszanézve természetesnek tűnhet, hogy szólópályára lépett, ám 1994-ben sokan megkérdőjelezték döntését, hiszen „anyazenekara" is sikerrel működött. A kételkedőknek nem lett igazuk: Charlie így is megállta a helyét, lemezei bearanyozódtak, illetve platinává váltak, koncertjein pedig a mai napig rendszeresen telt ház van. A sikerben komoly szerepük volt az énekes alkotótársainak is, a zeneszerző Lerch Istvánnak és László Attilának, valamint a szövegíró Horváth Attilának. Nélkülük nem születhettek volna olyan dalok, mint a Jég dupla whiskyvel, a Nézz az ég felé és az Az légy, aki vagy. a Charlie Band mindig az ország legkiválóbb muzsikusaiból áll, László Attila gitározik, Halász János zongorázik, Lattmann Béla basszusozik, Póta András (Cuci) vagy Borlai Gergő dobol, Csiszár Péter szaxofonon játszik. [2019.11.26.]

