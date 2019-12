Szellemjárás az Arénában - Ghost koncert képekben

A Ghost adott koncertet az Arénában december 3-án nem kis sikert aratva. Lehet, hogy valaki számára még kevésbé ismert ez a 2008-ban alakult, 2016 óta Grammy-díjas svéd hard rock/metal zenekar a meghökkentő maszkjaival. A banda motorja Tobias Forge, azaz Cardinal Copia, őt segíti a színpadon hat további zenész, a “Névtelen Vámpírok”: három gitáros, két billentyűs és egy dobos. Ők egyébként valóban teljes anonimitást élveznek és nem lehet tudni hogy kik vannak a maszkok mögött.

Jómagam először idén nyáron láttam őket élőben játszani, ugyanis a Metallica előzenekaraként turnézták végig egész Európát. Mivel az ott adott kb egy órás műsorukat is színvonalasnak és rendkívül szórakoztatónak találtam, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen amikor főprudukcióként lépnek színpadra.



Az Aréna sajnos közel sem volt tele, de a hangulat így is hibátlan volt a kb két óra hossza alatt. Az óriási színpad templombelsőt formált és gond nélkül töltötte be a zenekar a teljes teret. A műsor törzsét természetesen a nyáron is játszott dalok - azaz mondjuk így, a “slágereik” adták, de ezúttal voltak számomra kevésbé ismertek is. Időről időre jöttek a jó kis gegek. Talán a csúcs a névtelen vámpírok civakodása volt a gitárpárbajuk alatt, ami végül a Tavaszi szél dallamába torkollt bele és a közönség lelkesen énekelte. De nagy vigyorgás kísérte azt is amikor Cardinal Copia begurult a nyikorgó triciklijén a színpadra. Ő egy valódi showman, semmi kérdőjel nincs bennem már ezzel kapcsolatban. Kiválóan szórakoztat minden percben, tökéletesen kommunikál a közönséggel és mindezeken túl hangilag is végig hozza az egész bulit.

A színpadra az Ashes című dalukkal robbantak be és onnantól nem volt megállás. Jött az Absolution, a Cirice, illetve a Miasma Papa Nihil elmaradhatatlan szaxofon szólójával. A figyelem végig a színpadra összpontosult, hol a tempós rock dalok miatt, hol a kiváló zenészek által prezentált instrumentális részek miatt. Gyorsan eltelt az idő, észre se lehetett venni, hogy már a vége felé közeledünk, de azért a buli zárására még olyan bombákat hagytak óriási konfetti esőkkel kísérve, mint a Kiss The Go-Goat vagy a Dance Macabre, végül a Square Hammer-rel fejezték be az estét. Ezután hosszú perceken keresztül köszönték meg a közönség támogatását, szálltak a pengetők, a dobverők mindenfelé.

Nem csak egy koncert volt ez, hanem lényegében egy teljes performansz is. Reméljük, hogy hamarosan visszatérnek Budapestre egy újabb szellemeskedésre és akkor már megtelik az Aréna is az érdeklődőkkel, mert kétségkívül élményt fognak adni az odalátogatóknak.

H.Zsuzsi

Ghost képekben - klikk a fotóra





[2019.12.08.]