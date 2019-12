Happy New Year 2020 Újévi operett és musical gála Újévi operett és musical gálával köszöntik a 2020 évet a Kalász Művészeti Iskola tanárai és diákjai Balogh Anna és Egyházi Géza musical színészekkel közösen szervezett koncertjükön a Budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban 2020 január 3-án. Balogh Anna 2019 márciusában már egy jótékonysági koncert keretében fellépett az iskola növendékeivel. Ezúttal újabb dalokkal és közös duettel készülnek a gálára. Egyházi Géza első alkalommal lép fel a Kalász Művészeti Iskolásokkal, Magyar Szilviával, az iskola magánének tanárával, operett dalokkal is készül, az iskola növendékeivel pedig meglepetés produkcióval készülnek. A KAMI alapfeladata: alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon klasszikus zene és népzene műfajban maximum 12 évfolyamon. A Kalász Művészeti Iskola, amely a 2001 szeptemberétől teljes intézményi önállóságot nyert el, országosan is egyedülálló pedagógiai kísérlet színterévé vált. 2008-ban a művelődési házzal, majd 2012-ben a Kalász Suli Általános Iskolával vonta össze intézményt az akkori fenntartó, a budakalászi önkormányzat. 2013. január 1-től fenntartóváltás következtében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületéhez tartoznak, majd 2017. január 1-től a Váci Tankerületi Központhoz szervezték át iskolát. Önállóságukat 2017. szeptember 1-én nyertük vissza. Jelenleg 273 növendék tanul összesen 22, klasszikus vagy népzenei tanszakon. A műsor két részes lesz, a szünetben pezsgős koccintással a szünetben, ahol lehetőség lesz a KAMI ajándék tárgyainak megvásárlásával is támogatni az iskola működését.



A műsorban fellépő tanulók: Bogdán Viktória, Pásztor Adrienn, Pásztor Virág, Polonkai Renáta, Vikár Míra és Vikár Maja. A gála célja ezúttal is, a Kalász Művészeti Iskola fejlesztésének támogatása. Jegyek rendelhetőek a musicalgaleria@gmail.com címen



