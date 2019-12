Képgalériák • Halott Pénz Aréna 2019 Kapcsolatok • Halott Pénz

Megnéztük a Halott Pénz koncertjét az Arénában - képekkel Második telt házas Aréna-koncertjét tartotta a Halott Pénz december 29-én, ami egyben a zenekar 15 éves születésnapi bulija is volt. A buli első látásra feltűnő jellegzetességei az irdatlan videófalak voltak, amelyek teljes egészében betakarták az Aréna hátsó részét. Összesen 7 kivetítő állt egymás mellett, és változatosan, de mindig szimmetrikus elrendezésben látszottak rajta a zenekar tagjai és színes grafikák. A koncert második jellegzetessége a rengeteg vendég volt - általában azokat hívták meg, akikkel amúgy is együtt készültek a dalok. Diazék először a Helló lányokban szerepeltek, majd később is többször is visszatértek. Lábas Vikivel énekelték a Csak múljon az életet, Papp Szabival a Hétfő, szerda, szombat, keddet, Bérzes Robival a Seholt, Bagossy Norberttel az Elkezdeni elölrőlt, a Wellhelloval az Emlékszem, Sopronbant, és a saját fejeikkel a Mindenre ráveszelt... Molnár Katalin a Valami van a levegőbent adta elő dallamosan, a saját zongorajátékával kísérte - őt a zenekar a Youtube-on fedezte fel és most a telt házas Aréna előtt is előadta ezt a verziót, kedves gesztus és hatásos műsorelem volt. A 15 éves jubileum alkalmából Marsalkó Dávid azt ígérte, hogy a dalok előtt elmond majd egy-egy kisebb történetet az együttes életéből. Ebből végül nem sok lett, összesen kettőt jegyeztem fel: az Ugyanúgy hallasz volt az első dal, amiben Járai Márk énekelt, illetve a Feneked a gyengém című dalt egyszer Szekszárdon DJ Venom konferálta fel... Elhangzott a zenekar összes nagy slágere - nekem csak így egyben tűnt fel, milyen sok slágerük volt már az évek során. Az este legnagyobb erőssége az volt, milyen egyenletesen magasan tartotta az együttes a hangulatot, folyamatos volt az őrület, a rajongás.



Fenyő Miklós minap a huszonkettedik(!) karácsonyi koncertjét tartotta ugyanitt – kívánjuk, hogy ebben a tekintetben a Halott pénz se maradjon le tőle… Tóth Noémi Halott Pénz koncert képekben - klikk a fotóra [2019.12.31.] Megosztom: