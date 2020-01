Képgalériák • Mancs őrjárat Live! képekben A kutyusok színre lépnek - Mancs őrjárat Live! "A mentőfutam" Sok-sok gyerekkel, családdal tölti meg a magyarországi arénák egy részét a téli szünetben a Mancsőrjárat rajzfilmsorozat színpadi változata, hiszen a nézők a zenés-táncos előadásokon a kedvenc kutyusaikkal élőben találkozhatnak és egy kalandos őrjárat részesei lehetnek. Teljes a csapat A sorozat rendkívül népszerű a kicsik körében, nem is lehet ellenállni a cuki kutyusoknak, főleg mivel mindegyikük valami különlegesre képes, ráadásul a készítők a nézőket is bevonják az eseményekbe. Pont ugyanezt kaptuk vissza az élő show során is, nagyon jól sikerült az ismert látványvilágot, a helyszíneket és a történetekben használatos kütyüket a színpadra áthelyezni. A csapatból mindenki feltűnik és testhezálló feladatot is kap, itt volt Ryder, Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Zuma, Sky és Everest is. A történet szórakoztató és tanulságos is egyben. A kutyusok képességei és tapasztalatai szükségesek a próbatételek megoldásához, de a nézőgyerekek is aktívan végig kísérik az eseményeket, lelkesen lobogtatják a bejáratnák kapott papír pom-pomjaikat figyelmeztetésként, ha valami jelet látnak, így a mentőakciókon keresztül rejtélyeket fejthetnek meg a kutyusokkal együtt, amitől még szórakoztatóbb lett az előadás. Magyar színészek, jól ismert helyszínek A nemzetközi produkciók többsége az eredeti színészgárdával látogat el hozzánk és rögzített magyar hangra végig tátogják az előadást, ami a gyerekeknek talán nem, de a felnőtt nézők számára azért kissé zavaró szokott lenni. Ezúttal viszont tehetséges magyar fiatalok élőben énekelve lépnek színpadra, természetesen az összes dal magyarul csendül fel. Az előadásban hallható pergő ritmusú zene, az izgalmas forgatókönyv, valamint a hagyományos színházi díszletek mellett egy óriási LED-videófal biztosítja a teljes átélést a nézők számára és maradandó színházi élményt nyújt a család minden tagjának. Az előadás 80 perces, két részből áll egy szünettel, ami pont elegendő az aulában felsorakoztatott, csillogó szemű plüss kutyuskák beszerzésére. A kézzelfogható kedvencekkel ölünkben a második részben újra jönnek a Mancsőrjárat szereplői. A látványban az eredeti környezetet kapjuk vissza, sorra megjelennek a tv-sorozat népszerű helyszínei, így a Kaland-öböl, az Őrtorony, a Fóka- szigetek, Yumi gazda farmja és Jake hegyei, és a bevetéseken a jól ismert járgányok is feltűnnek. Az első magyarországi turné során a veszprémi főpróba és a soproni előadás után 2020. január 2-án Debrecenben és január 4-5-én a Papp László Budapest Sportarénában láthatóak még a kiskedvencek, hogy bebizonyítsák: „nincs túl nagy falat vagy túl kicsi kutya”. frk4muzik - Mancs őrjátat Live képekben - klikk a fotóra [2020.01.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

Angolból korrepetálást vállalok-online i szolgáltatás » oktatás [2019.12.03.]