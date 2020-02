Nicsak, ki vagyok? a TV2-n - Jön a maszkos show! Február 16-án este indul a TV2 új, élő szuperprodukciója, a Nicsak, ki vagyok? – a rejtélyek színpada, amelyben minden héten 3 maszkos szereplőt lepleznek le a sztárcsapatok a tévénézőkkel együtt. Óriási a készülődés a TV2 legújabb élő showja körül, amelyet február 16-ától 18.50-től követhetnek figyelemmel a nézők. A szereplők hónapok óta a legnagyobb titokban készülnek az új műsorra. A biztonsági intézkedéseket olyannyira komolyan vették, hogy még némasági fogadalmat is tettek, mert az élő adás napján csak a próbák idejére hagyhatják el az öltözőiket, senkivel nem beszélhetnek, kivéve néhány stábtagot. A jelmezeket egy profi csapat készíti szigorú feltételek mellett, csak a méreteket tudják, azt nem, hogy kik bújnak majd bele. A szereplők között lesznek híres énekesek, színészek, sportolók, műsorvezetők, valóságshow hősök és közéleti személyiségek is. De miről is szól pontosan a műsor? A Nicsak, ki vagyok? két tippelő sztárcsapat versenye, a műsorvezetője Tilla. Az egyik csapatot Majka, Judy és Hajós András, míg a másikat Kajdi Csaba, Ábel Anita és Ganxsta Zolee alkotják. Minden adásban 4 új maszk mutatkozik be, a szereplők 3 körben adnak elő produkciókat. Őket a hangjuk, mozgásuk alapján kell felismerni. Minden adásban 3 teljesen különböző előadással készülnek, de nem mindegyikük adhatja elő mindhárom produkcióját, mert a tippelő sztárok és a nézők körönként egyvalakit leleplezhetnek. A csapatok minden előadás után tippelnek, hogy ki lehet a maszk alatt. A nézők pedig a TV2 Live applikációban arra szavazhatnak, hogy melyik csapat tippjével értenek egyet. Minden kör végén az a maszkos szereplő fedi fel magát, akire a legtöbb szavazat érkezett, vagyis akiről a nézők is leginkább azt gondolják, hogy azt a hírességet rejti a jelmez, akire az adott csapat tippelt. A leleplezés után annak a csapatnak jár pont, amelyik helyesen tippelt a leleplezett maszkra. A sorozat végén az a csapat győz, amelyik a legtöbb helyes tippet adta a leleplezett maszkos szereplőkre. A legutolsó adásban azok a maszkok, amelyeket nem sikerült leleplezni, új lehetőséget kapnak, ők a szuperdöntőben újra színpadra lépnek. Nicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada február 16-tól minden vasárnap 18.50-kor a TV2 műsorán. [2020.02.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje felsőfoku zongora-ének oktatás! szolgáltatás » oktatás [2020.02.08.]

