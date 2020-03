Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2020 - Több mint ötven rendezvény a programban A hit kultúrája, a kultúra hite mottóval zajlik március 16. és április 6-a között a 35. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amely tizenhárom helyszínen több mint ötven programot kínál - derült ki a programsorozat kecskeméti sajtótájékoztatóján szerdán. Bak Lajos, a főszervező Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatója elmondta: az ország egyik legrégebbi tavaszi fesztiválja a város támogatásának köszönhetően "tovább él". A szinte valamennyi művészeti ágat felvonultató fesztivál az egyetlen, amelyik "felhasználja a hozzáadott értéket", hiszen kínálatát a társintézmények saját programjaikból állítják össze. Hangsúlyozta: a mintegy 40 millió forint összköltségű fesztiválra nemcsak az országból, hanem külföldről is egyre többen jönnek.



Zum Erika, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál részét képező 14. Kecskemét Fringe felelős főszervezője elmondta: a március végén zajló művészeti fesztivál fiatal alkotók, előadók bemutatkozása a színjátszás, a zene, a film, a képzőművészet, az irodalom, a tánc és egyéb művészeti területekről, kreatív megvalósításokban. A fesztivál önálló művészeti programja hagyományosan a XXXI. Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális fordulója.



Gyergyádesz László művészettörténész kiemelte: a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében rendezik meg a jubileumi, 10. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálét. Az aktuális téma, a "szent vendégség" ezúttal kivételesen egy másik eseményhez, a 2020 szeptemberében zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz is kapcsolódik, és a kecskeméti Cifrapalotában rendezett tárlatot kibővítve a Műcsarnokban is bemutatják. Loránd Klára, a Bozsó Gyűjtemény igazgató kurátora elmondta: először rendeznek gyűjteményes kiállítást Ország Lili festőművésznek Kecskeméten.



Az Antal-Lusztig gyűjteményből válogatott több mint ötven kép különböző műfajokban különféle technikákkal készült, hiszen a művész vizuális felfogása a látványfestészettől eltávolodva a szürrealizmus, a szimbolizmus, az absztrakció felé halad és teljesedik ki - fogalmazott. Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója kiemelte: a március 21-e, a Bábszínházi Világnap alkalmából nemcsak a legkisebbeket várják egy mesére, de azokat a felnőtteket is, akik a mesék mellett a színházat is szeretik.



Az először 2015-ben bemutatott Lúdas Matyi a VIII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén elnyerte a legjobb gyerekszínházi előadásnak járó Üveghegy fődíjat. A 250 éve született Beethovenre emlékezik a Kecskeméti Városi Fúvószenekar és az Kecskeméti M. Bodon Pál AMI Ifjúsági Fúvószenekar Klasszikusok vidáman, könnyű zenék komolyan című hangversenyével. A német zeneszerző mellett felcsendülnek Liszt-, Schubert- és Kodály-darabok is, de hallhatóak lesznek L. Armstrong, Piazzola, Frank Sinatra előadásában ismertté vált dallamok is. A március 22-ei koncerten Kuna Lajos vezényel majd.



Kriskóné Dávid Mária, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője elmondta: Sakura - A cseresznyevirágzás ünnepe című, március 20-án nyíló tárlatukon több mint fél tucat kortárs japán képző- és iparművész mutatkozik be a cseresznyevirágzás ünnepéhez kapcsolódó alkotásaival. A sakurának nevezett virágok a japán kultúrkincs alapvető részei, megszámlálhatatlan zenei, képzőművészeti és irodalmi alkotás ihletői, szereplői - mondta. Toókosné Börönte Erika, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ programszervezője hangsúlyozta: a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar a Beethoven-évhez kapcsolódva a zeneszerző három művével nyitja meg a fesztivált március 16-án. Műsoron szerepel a Hármasverseny is, amely még soha nem hangzott el Kecskeméten. A nyitókoncerten Baráti Kristóf hegedűművész, Fenyő László gordonkaművész és Farkas Gábor zongoraművész közreműködik és Vásáry Tamás karmester vezényel.



Bősze Ádám március 25-én zenei Bő szekund címmel ad stand up estet, március 31-én pedig a Nikola Tesla - végtelen energia című, kétórás musicalshow kerül színre. A 35. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált április 6-án a világhírű belga régizenei együttes, a La Cetra d'Orfeo koncertje zárja. Az együttes elsősorban barokk zenére specializálódott és kiemelkedő szerepet tölt be Belgium francia ajkú közösségének kulturális életében. Műsorukban Bach, Vivaldi és Telemann művei csendülnek majd fel. MTI [2020.03.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Ír/skót népzene-ISLAND zenekar zenekar [2020.02.28.]

