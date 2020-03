A Tankcsapda lemondta két koncertjét - íme a hivatalos közlemény

A debreceni zenekar kassai és salzburgi koncertjeit volt kénytelen lemondani a kinti hatóságokkal történt egyeztetés után.

"KASSA és SALZBURG ELHALASZTVA!

Sajnos minket is utolértek a korona vírus által hozott szigorító intézkedések. A szlovák és az osztrák szervekkel való folyamatos kapcsolattartást követően megkaptuk a hivatalos értesítéseket. Ezek értelmében el kell halasztanunk a mostani hétvégére meghirdetett koncerteket Kassán és Salzburgban. (amíg tudtunk, mentünk előre, az első három bulit sikeresen megtartottuk, de a mostani intézkedések már nem adnak nekünk döntési opciót) Első a biztonság!

Mivel mind a két helyszínre nagyon sok jegy fogyott, ezért természetesen - ahogy a körülmények és a hatósági intézkedések engedik - a most elhalasztott koncerteket új időpontban pótoljuk fogjuk! A koncertekre megváltott jegyek a később meghirdetésre kerülő időpontokra is érvényesek!

A turné további koncertjeinek esetleges halasztásáról még nem született döntés. Ahogy eddig, úgy ezután is azon leszünk, hogy a lehető legnaprakészebb információkkal lássunk el mindenkit ezért arra kérünk, figyeld a híreinket!" - áll az együttes közleményében

[2020.03.10.]