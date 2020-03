Kiss50 - Születésnapi nagykoncertre készül a Bermuda RockbanD Március 28-án meglepetés vendégekkel ünnepelnek a Dürer Kertben! A Bermuda RockbanD Szülinapi Banzája minden évben különleges koncert a zenekar életében - ebben az évben azonban még exkluzívabb programmal készülnek a fiúk március utolsó szombatjára, ahol a zenekarvezető, Kiss Tibi 50. születésnapját is ünneplik.

Az este folyamán különleges sztárvendégek is színpadra lépnek, akiket hamarosan bejelentenek a szervezők a Facebook oldalunkon. Természetesen a bemelegítésről sem feledkeztek meg, hiszen a kiváló vendég zenekaruk az estén a Goodbye Forever Group lesz.

Elővételes kegyeket mindössze 1970 Forintért a zenekaroktól lehet rendelni vagy személyesen is megvásárolhatóak a Yes Pubban! Bővebb információ: https://www.facebook.com/ events/2253256931637668/ [2020.03.10.] Megosztom: