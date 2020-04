Együtt menni fog! Zenével buzdít kitartásra a szakápoló

A szakápolókéntdolgozó Turcsányi Tibi új dallal és klippel jelentkezett, amit a jelenleg kialakult járványhelyzet ihletett.

Tibi: ,,az éneklés mellett hosszú évek óta, mint szakápoló is tevékenykedem. A 24-órás szolgálatok mellett azon gondolkodtam mi lehet még, amivel kitartásra buzdíthatnám a kollégákat - természetesen nem csak az egészségügyben dolgozó embereket. Mindig is vallottam, hogy a zenének nagy ereje van és éreztetni kell mindenkivel, hogy nincs egyedül. Számomra pedig többek közt az ad erőt, hogy ha látom akár egy embernek is segíthettem dalom által.”

