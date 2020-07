Várjuk! Könyv jelenik meg Lenny Kravitzről Októberben jelenik meg Lenny Kravitz Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző memoárkötete, amelyben a zenész mozgalmas életének első 25 évéről vall. A Let Love Rule című könyvben beszámol iskolai éveiről, az otthoni feszültségekkel terhes légkörről, és az attól való menekülésről, amit a zene jelentett számára - írta a The Hollywood Reporter. Az 56 éves művész azt is megosztja a könyvben, hogy számos lemezszerződést utasított vissza, míg végül rátalált saját hangjára és egyenesbe jött magával. Életének fontos állomásai közül mesél manhatani, brooklyni, Los Angeles-i, majd franciaországi, angliai és németországi tapasztalatairól is.



Mint közleményében fogalmazott, könyvében a születésétől első albuma, az 1989-es Let Love Rule megjelenéséig foglalja össze emlékeit. "Ez az utazás tele volt kalandokkal, közben tisztába jöttem magammal és megtaláltam a hangomat" - írta. Hozzátette: mindeközben a szeretet volt az az erő, ami kikövezte az útját és ezt a szeretetet fogalmazta üzenetévé.



Let Love Rule című memoárkötet október 6-án jelenik meg. MTI [2020.07.03.]