Online előadásokkal készül számos kulturális intézmény Online előadással és programmal készül több kulturális intézmény is a járványügyi szigorítások miatt: a Vígszínház élőben közvetíti a Padlás 999. előadását szombaton, a Filharmónia Magyarország koncertjét pedig vasárnap tekinthetik meg az érdeklődők az interneten. A járványügyi intézkedések szigorítása miatt elmarad a Padlás című musical szombat délutáni előadása - közölte a Vígszínház az MTI-vel. Helyette este hét órától online közvetítés keretében láthatják a nézők a Padlás 999-ik előadását.

A Filharmónia Magyarország is online közvetíti koncertjét vasárnap: a közönség 19 órakor hallhatja Tóka Ágoston orgonaművész és az Óbudai Danubia Zenekar előadását a Zeneakadémiáról. A műsoron Peeters orgonaversenye, Beethoven 5. ("Sors") szimfóniája és Vierne 4. orgonaszimfóniája szerepel.



A koncert a Tóka Ágoston és az Óbudai Danubia Zenekar című Facebook-esemény oldalán lesz követhető, a további online előadásokról információ a Filharmónia Magyarország közösségi oldalán és a www.filharmonia.hu weboldalon érhető el - olvasható Filharmónia Magyarország közleményében.



Elhalasztja a 30 napon belül meghirdetett koncertjeit a Pannon Filharmonikusok zenekar is. Az ezekre a hangversenyekre megvásárolt bérletek és jegyek érvényesek lesznek a pótkoncertekre, amelyek időpontjáról és műsoráról később adnak tájékoztatást.



A korlátozások miatt a Pannon Filharmonikusok koncertjei is az online térbe költöznek: az elhalasztott előadások eredeti napján, este 8 órától közvetítik majd a hangversenyeket. November 21-én például a Könnyek és csínyek című koncert lesz látható online a Kodály Központ hangversenyterméből, az est dirigense Varga Gilbert vezető karmester, közreműködik Bogányi Gergely zongoraművész. A Kodály Központba szóló bérlettel rendelkező közönség számára ingyen biztosított az élő közvetítéshez való hozzáférés, ha nem váltják vissza a jegyeket, bérleteket.



Online láthatják a nézők a Fővárosi Nagycirkusz Tündértánc - Nővarázs című produkciójának előadását is az fnc.hu oldalon. A produkciót a közvetítésre megváltott, egyúttal a Fővárosi Nagycirkusz munkáját is támogató jegyekkel lehet elérni. Az elmaradó előadásokra szóló jegyeket az intézmény visszaváltja.



A debreceni Déri Múzeum és tagintézményei is áthelyezik programjaikat a következő hetekben az online térbe, ahol folyamatosan bővülő kínálattál várják az érdeklődőket - olvasható az intézmény tájékoztatójában.



A mozik bezárása miatt elmarad Gothár Péter legújabb filmje, a Hét kis véletlen november 26-ai, magyarországi bemutatója. A Megáll az idő rendezőjének új filmje várhatóan jövő év januárjában érkezik a magyar mozikba. MTI [2020.11.14.]

