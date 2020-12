Online ünnepi koncert Botvay Károly születésnapja alkalmából Online ünnepi koncerted ad alapítója, Botvay Károly Kossuth-díjas gordonkaművész 88. születésnapja alkalmából a Budapesti Vonósok zenekar december 29-én. A Botvay '88 elnevezésű ünnepi esten egyebek mellett Mozart és Dvorák népszerű vonószenekari művei, valamint Carl Philipp Emanuel Bach B-dúr csellóversenye csendül fel Perényi Miklós, a nemzet művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas gordonkaművész közreműködésével - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A koncerten Simic Aleksander fiatal csellista, a Virtuózok harmadik évadának döntőse is fellép. A zenén túl az esten pályatársak mesélnek Botvay Károlyhoz fűződő kapcsolatukról.



Az ünnepi est a Budapesti Vonósok és papageno Facebook oldalán, valamint a zenekar és a Zeneakadémia honlapján lesz elérhető december 29-én este fél 8-tól.



Botvay Károly, a Budapesti Vonósok zenekar alapítója, 1932-ben született Sopronban. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán olyan kiemelkedő zenei nagyságoktól tanult, mint Kodály Zoltán, Weiner Leó, Járdányi Pál és Ligeti György.



Hatvanéves zenei pályafutása alatt öt kontinensen mintegy 6 ezer hangversenyt adott, ebből az első 4 ezret a változatlan összeállításban működő vonósnégyesével: a Bartók Vonósnégyessel, valamint a Budapesti Vonósokkal.



Mint írják, Botvay Károly kivételes kamarazenészi karriert mondhat magáénak, kiváló muzikalitással rendelkező hangszerjátékos, muzsikus és vezető egyszerre, zenei munkásságával párhuzamosan tanári tevékenysége is kiemelkedő. MTI [2020.12.13.]