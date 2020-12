Ajánljuk! Kollányi Zsuzsi és Szolnoki Peti újabb duettel kápráztatja el a hallgatókat A két népszerű művész ismét közös dallal örvendezteti meg a kedves hallgatókat. A Kincs című zeneszám, melyet Peti állandó szövegíró barátjával, Duba Gáborral együtt írt, szép ajándék a karácsonyfa alá. Az ünnepek varázsához illeszkedik a romantikus, különleges szerzemény, mely a jól megérdemelt kikapcsolódást és pihenést segíti a hallgatói számára. Szolnoki Péter és Kollányi Zsuzsi ezzel a közös dallal szeretnék kizökkenteni az embereket a hétköznapokból, és meghitt hangulatot varázsolni. - A Kincs című duettünk nem a hagyományos értelemben vett karácsonyi dal, jellemzően inkább szerelmes nóta, ezért egész évben szeretnénk majd játszani! Viszont a Farkas Péter által készített klipet egy kedves, burleszk elemekkel színesített karácsonyi ajándéknak szánjuk a fa alá - mesélte Peti. - Teljes mértékig romantikus szám, bejgli illatú ünneplőbe bújtatva. Petivel mindketten szeretjük a humort, a viccelődést, és hála a klip rendezőjének, készíthettünk egy olyan videót, amivel remélhetőleg mosolyt csalunk karácsonykor - is - az emberek arcára. A dalt pedig egész évre ajánljuk azoknak, akik hisznek a szerelemben, és az újra egymásra találásban - mondta Kollányi Zsuzsi. Stáblista: Zene: Szolnoki Péter Szöveg: Duba Gábor Kollányi Zsuzsi: ének, vokál Szolnoki Péter: ednék, vokál, billentyűs hangszerek, basszusgitár, hangszerelés Demko Gergely: zongora Dandó Zoltán: gitár Szentmihályi Gábor: dob Hangfelvétel, keverés, master: Szentmihályi Gábor A hangfelvétel a Michel-Sound Stúdióban készült 2020 júliusában. Videó: Rendező, operatőr, vágó: Farkas Péter Smink: Dabóczy Modeszta Haj: Kazi Balázs Helyszín: MM Stúdió́ [2020.12.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu