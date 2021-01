A játék lesz a januári Újzenei Fesztivál kiemelt témája A játék lesz a kiemelt témája az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválnak, amely január 8. és 17. között online várja a közönséget koncertekkel, ősbemutatókkal, interaktív bevezető előadásokkal. A játék lesz a kiemelt témája az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválnak, amely január 8. és 17. között online várja a közönséget koncertekkel, ősbemutatókkal, interaktív bevezető előadásokkal. A szervezők közleménye szerint a januári online előadások mellett több programot az évad későbbi, biztonságosabbnak ígérkező részére halasztottak.



A Zeneakadémia online felületén január 8-án látható a fesztivál nyitóhangversenye, a Vidovszky László korai műveiből rendezett szcenikus koncertpár első része. Ezen a Schröder halála című 1975-ben komponált szóló zongoramű hangzik el, melyben Balog József hangszeres szólistán kívül három asszisztens vesz részt, akik három különböző preparációs réteg lépésenkénti beépítésével formálják át a zongora hangját. Az est második részét március 28-án tartják a Zeneakadémia Solti termében.



A 2021-es programsorozat rezidens együttese Christoph Ressi grazi zeneszerző, programozó és Benes Szilárd, szintén Grazban élő magyar származású klarinétművész duója. Közös munkájuk fő fókusza a hangszerrel vezérelt videójáték és a szabadon irányítható audiovizuális alkotás, emellett interaktív installációval, workshoppal és többféle koncerttel is készülnek a fesztiválra. Első bemutatkozásukat január 9-én közvetítik.



Január 10-én a Fuga közvetítésében követhető a magyar, osztrák és német zeneszerzők alkotásait bemutató koncert a budapesti Ensemble Z előadásában, Varga Judit, Moritz Eggert és Tornyai Péter válogatásában. Ugyanitt egy héttel később a fesztivál zárásaként a CentriFUGA kortárszenei műhely zeneszerzői, többek között Kedves Csanád, Balogh Máté és Bolcsó Bálint művei szólalnak meg.



Szintén magyar ősbemutatókból álló programmal készül a fesztiválra a Budapest Improvisers Orchestra (BIO). Január 11-én a BMC könyvtárában a WortLaute című vokális koncerten ősbemutatóként hangzik el Christoph Herndler osztrák zeneszerző Jeney Zoltán emlékére komponált I Sing Your Name című műve Kovács Lenke és az Ensemble Mobile előadásában.



Január 15-én a Müpából közvetítik a Mikamo - Közép-Európai Kamarazenekar estjét, Ajtony Csaba vezényletével elhangzik Illés Márton új vonószenekari műve, a Müpa Zeneműpályázatának egyik nyertes alkotása, valamint Varga Abigél, Mathias Schmiedhammer és Ivan Buffa olyan új alkotásai, amelyek mind Franz Schubert Rosamunda-közjátékainak ihletésére születtek a fesztivál és a kamarazenekar felkérésére.



Január 16-án a BMC hangversenytermében Dinyés Dániel Parti Nagy Lajos szövegére komponált, Pierrot-variációk című műve hangzik el Arnold Schönberg Pierrot Lunaire-jét követően az UMZE kamaraegyüttese előadásában, Vajda Gergely vezényletével, Kolonits Klára és Erdős Attila énekszólójával.



A tíznapos fesztivál célja új módszerekkel bemutatni, és ezáltal a közönséghez közelebb vinni az újzenét, a komolyzene avantgárd hagyományaiból táplálkozó irányzatát, amelyben mára műfajok széles skálájának eszköztára megtalálható.



A 2021-es fesztiválprogram új technikai megoldásokat, több online közvetítést és erősebb online tartalmat foglal magába. A koncertek közönségének azonban ezúttal is - az est programja előtt vagy gyakran a darabok közé ékelve - interaktív bevezető előadásokat tartanak az események kurátorai.



Az eredetileg januárra tervezett programok közül többet - jellemzően azokat, amelyeken külföldi fellépők működnek közre - a tíznapos fesztiválon túl, az évad hátralévő, biztonságosabbnak ígérkező részében rendeznek meg, így többek között Lluisa Espigolé spanyol művész estjét, a svájci Collectif Barbare és Bíró Kriszta fellépését, valamint az olasz-német-francia Die Hochstapler zeneszerző-előadó kollektíva produkcióját. MTI [2021.01.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu