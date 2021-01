Úgyis mindegy - Fülbemászó dallal indítja az idei évet Hársházi Szabi Az „Úgyis mindegy” című új alkotást január eleje óta már több rádió is játszási listájára vette. Hársházi Szabi 2020 őszén lépett úgymond rivaldafénybe. Az „Engedj el” című első – általa előadott – dalának pozitív fogadtatása után itt egy újabb szerzemény, amihez zenészbarátai közreműködésével egy hangulatos videóklipet is készített a TV2 Zenebutik csatornáján sugárzott „Az élet dalos oldala” zenés-reality műsorából pár éve megismert dalszerző-producer. Hársházi Szabi zeneszerzőként és zenei producerként aktívan több mint 5 éve tevékenykedik a magyar zeneiparban. Tavaly ősszel pedig előadóként is bemutatkozott. Az „Engedj el” című első videóklipes dalát most egy újabb szerzemény követi, aminek a zenéjét és hangszerelését (debütáló dalához hasonlóan) Ő maga készítette el, a szövegét pedig Kotsy Krisztina jegyzi. Az „Úgyis mindegy” című új alkotást január eleje óta már több rádió is játszási listájára vette. A videóklipben pedig zenésztársaival szerepel Szabi: „Nagy örömömre több rádióban is szól már az új dal… Mikor a hangszerelését készítettem, már akkor eldöntöttem, hogyha videóklip készül hozzá, akkor mindenképp zenekaros klipet kell kapjon. Zenész kollégáim azonnal igent mondtak a szereplésre. Amit ezúton is köszönök nekik.” A dalszerző-producernek ezúttal is rendkívül fülbemászó dallamot sikerült kreálnia. Erősen slágergyanús ez a Reggae-pop szerzemény, ami szintén párkapcsolati témát boncolgat (az „Engedj el” című első Hársházi Szabi dalhoz hasonlóan).

