Dalban reagál a történésekre a dalszerző-producer Mint arról már korábban többször is hírt adtunk, a zenei berkekben több éve ismert Hársházi Szabi dalszerző-producer előadóként is megörvendezteti tavaly ősztől fogva – saját dalokkal - a zenefogyasztó közönséget. Valentin napon egy lírai, mélymondanivalójú dallal lepte meg közönségét, ami már egy korábbi szerzeménye, de a mondanivalója igazán aktuális napjainkban. „Fogadjátok szeretettel - Valentin napi meglepetésként (is akár) - ezt a 7 évvel ezelőtt született szerzeményt, amit Lombos úrral alkottunk meg anno. Az elmúlt egy év történései a világunkban (körülöttünk) késztettek igazából arra, hogy felénekeljem és megosszam veletek a mondanivalóját." - olvasható Hársházi Szabi hivatalos Facebook oldalán. Még nincs egy hónapja egyébként, hogy megjelent Szabi legfrissebb videóklipes dala, "Úgyis mindegy" címmel: [2021.02.14.]