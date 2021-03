Online koncertet ad a Szent Efrém Férfikar Bartók Béla születésének 140. évfordulóján A Szent Efrém Férfikar Szokolay Dongó Balázzsal lép fel a Hagyományok Háza SzínpadON című online sorozata keretében március 25-én, Bartók Béla születésének 140. évfordulóján. A Hagyományok Háza pénteki beharangozója szerint a Bartók in Motion című, 70 perces koncertszínházi előadáson a férfikar nyolc énekese mellett népi fúvós hangszereken működik közre Szokolay Dongó Balázs. Mint írják, a jubileumi műsorban Bartók férfikarai és az ezeket keretbe foglaló népdalok a férfi életének állomásait, lelki stációit bemutató mesét alakítanak ki. Megjelennek az eszmélés, a gyengébbik nemmel való találkozás, a küzdelem, a visszatekintés és a halál mérföldköveinél készített pillanatképek. A darabot Bubnó Tamás Liszt-díjas érdemes művész koncepciója alapján alkotta meg a Szent Efrém Férfikar.



Az eredetileg 2020. szeptember 26-ra New Yorkba tervezett előadást Bartók Béla életének utolsó helyszínén, halálának 75. évfordulóján szerette volna bemutatni a formáció. A járványhelyzet miatt meghiúsult bemutató végül Bartók születésének 140. évfordulóján a Hagyományok Házában valósul meg online közvetítés formájában.



"Bartók Béla méltán az egyik legismertebb magyar zeneszerző, aki sajátos zenei nyelvével kitörölhetetlen nyomott hagyott a 20. század zenetörténetében. Zongorára, zenekarra írt művei, valamint kamarazenéje mellett azonban kevéssé váltak ismertté férfikarai. Bartók mindössze hat ilyen művet komponált 1903-1935 között, amelyek rendkívüli technikai összetettségük és a nyelvi akadályok miatt a mai napig sem foglalhatták el méltó helyüket a világ koncerttermeinek repertoárjában. A Bartók in Motion című koncertszínházi előadással a Szent Efrém Férfikar célja, hogy ezeket a kevésbé ismert remekműveket is élvezetesen, mindenki számára befogadható módon mutassa be" - olvasható a közleményben.