Jön a "Grand Opening - Összefogás” 2021. június 4., 5., és 6-án Magyarország 14 zenei fesztiválhelyszínén 14 zenei koncertet rendez a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége. Magyar zeneszerzők, magyar zenészek közreműködésével, szimfonikus koncertekkel, kamarazenei művekkel és könnyedebb hangvételű programokkal is készülnek az előadóhelyek. Vác, Pécs, Gödöllő, Gyula, Kecskemét, Kőszeg, Sopron, Szentendre, Nagykanizsa, Sárospatak, Eger és Budapest helyszínein ingyenes, ültetett koncertekre van lehetőség előzetesen helyet foglalni a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége (www.artfestivals.hu) és tagszervezetei honlapján, illetve a koncertek helyszínén. A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége a nemzetközi pandémiás helyzet kezelésére hozott korlátozó intézkedések feloldását egy közös, egy hétvége alatt megvalósuló „Grand Opening – Összefogás” elnevezésű klasszikus zenei eseménnyel kívánja elsőként köszönteni. Az ország fontos fesztiválhelyszínein, – kisebb településein és nagyvárosaiban – a főterekre vagy emblematikus helyszínekre megálmodott közös koncerten vesz részt a szövetség minden tagszervezete. A hitben és reményben fogant közös ünnepen, a több száz művész-zenész által alkotott „éteri” kapcsolat létrehozásával, a klasszikus zene erejével szeretnénk egységes közösségként köszönetünket kifejezni az újraindulás lehetőségéért. A zene, a klasszikus zene a spirituális és a fizikai valónk elválaszthatatlan része. A koncert egyik fontos feladata és üzenete az emberi élet mentális intelligenciájával összefüggésben a jobb életminőség megteremtése, a katarzisok megélése, a gyógyítás. A művész életben maradásának feltétele a munkája, a zene öröme, mely abban az esetben válik közkinccsé, ha az az élő valóságban születik meg, beteljesítve ősi küldetését, kifejtve hatását az előadóra és a közönségre egyaránt, munkát, egzisztenciát és életet teremtve. A jelenleg 14 helyszínre tervezett egy-egy órás klasszikus zenei koncertek szervezői törekedtek arra, hogy az ingyenesen látogatható hangversenyek az adott helyszín fesztiváljaiban közreműködő művészekkel valósuljanak meg. Az értéket és üzeneteket közvetítő klasszikus zenei eseményekről hírt adva, a koncerthelyszíneken rögzített kép és hanganyagból készülő összefoglaló anyagot a szövetség és a tagok weboldalain tesszük elérhetővé, valamint azt az M5 kulturális csatorna számára is át kívánjuk adni. A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagszervezetei – Fesztivál városok: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. - Debrecen

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. – Vác

Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. – Pécs

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. – Budapest

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. – Budapest

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. – Gödöllő

Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. – Gyula

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. – Kecskemét

Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház – Kőszeg

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. – Sopron

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. – Szentendre

Kanizsai Kulturális Központ – Nagykanizsa

Interkultur Hungaria Közhasznú Nonprofit Kft. – Sárospatak

Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület – Eger A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagszervezetei felelősséggel kívánják képviselni helyszíneiken a világjárvány miatt elmaradt fesztiválok, a művészeti közösségek megtartását. A „GRAND OPENING – Összefogás" koncert az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával valósul meg. „Mindannyian bízunk abban, hogy a korlátozások feloldását ünneplő koncertek után az MMFSZ tagfesztiváljai számos örömöt adó programmal szolgálhatják a magyar kulturális élet újbóli magára találását" – nyilatkozta Bán Teodóra az MMFSZ elnöke. Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége [2021.06.02.]