Szarvasi Vízi Színház 2021 műsor - ezzel készülnek a szervezők Szarvasi Vízi Színház 2021 műsor - ezzel készülnek a szervezők A színház június 18-án 20.30-kor nyitja kapuit a Nemzeti Színház: Körhinta c. előadásával. Augusztus 22-én kerül sor a díjkiosztó gálára, mely egyben az évad végét is jelenti – de a közel három hónapos művészeti kavalkádban nem maradnak el a már megszokott előadások sem.



"Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ebben az évben is a Teátrumi Társaság tagszínházai repertoárjából válogattuk a programokat. Szerdánként gyerekelőadással örvendeztetjük meg a legkisebbeket; az elmúlt évhez hasonlóan ezen a nyáron is számtalan ingyenes műsort kínálunk a nagyérdeműnek.



És aki hiányolna valami igen fontosat a felsorolásból, azt máris megnyugtatjuk: a hőlégballon természetesen idén is felszáll a Körös fölé, azaz ebben az évben sem maradnak a nézők a kihagyhatatlan Monte Cristo grófja előadás nélkül." - közölték a szervezők



