Képgalériák • Triász koncert a GasROCKitchen Pubban Megnéztük: Triász koncert a GastROCKitchen Pubban, Százhalombattán, képekkel Hangulatos pub a kertvárosban, kerthelyiséggel és koncertsarokkal, szolid árakkal, kulturált közönséggel, ez a százhalombattai GastROCKitchen Pub, fél órára Budapesttől, ahol péntek este Triász koncert várta a közönséget. Amint Sipos Péter elmondta: hat hónapja koncerteztek utoljára, azóta ő meghízott, Kálmán Gyuri lefogyott, Jankai Béla teherbe esett és maszk nélkül már a színpadon sem ismerik meg egymást...



Valójában semmit sem változtak: Sipos pont úgy ökörködik, mint mindig (a banán, mint ritmusadó eszköz!), hárman pont úgy szívatják egymást, mint eddig, és pont olyan jól zenélnek együtt, mind eddig. A műsor Az angyalok a földre vágynak című Azok a fiúk dallal kezdődött, a Sose repülj az angyalokkal című Révész Sándor nótával folytatódott, és így tovább, sorakoztak az elveszett - vagy éppen nagyon is jól ismert - dalok az LGT-től, P. Mobiltól, MHV-től, MEX-től, Demjén Ferenctől - óriási áttekintés és tiszteletadás egy ilyen koncert a magyar rockzene egésze felé. Az első rész fénypontja számomra a Lányok szívében lakom volt, ami eredetileg 100 Folk Celsius dal és elhangzott Orbán Józsi búcsúkoncertjén is a Barba Negrában. Mi ott láttuk a Triászt először élőben, nagyszerű volt akkor is, most is. Ezután Máté Péter sem maradhatott ki (Elmegyek), ahogy a Mint a filmeken - Vágtass velem egyveleg sem. A szünet után az EDDA egyveleg volt a legnagyobb siker (Szellemvilág, Álmodtam egy világot, Kölyköd voltam), a buli végén viszont fura volt, hogy csupa lassú számot játszottak a fiúk (Ez a dal neked szól, Játsszuk el, Egy elfelejtett dal, Requiem). Nyilván mindenkinek lettek volna ötletei, mit játszhattak volna még el ezek helyett a magyar rockzene elmúlt 40 évéből, de én legalábbis gyorsabb, pörgősebb lezárást képzeltem volna. Ezzel együtt is, ahogy Sipos Péter megfogalmazta, a koncert visszaadja az ember hitét abban, hogy az emberek még mindig szeretnek koncertre járni - még ha belépőt is kell fizetni... A GastROCKitchen Pub kínálatáról és további rendezvényeiről olvashatsz a Facebook oldalukon, a Triászt pedig legközelebb a Backstage Pubban lehet látni június 23-án és 24-én, majd augusztus 12-én a Barba Negrában. Tóth Noémi

Fotó: Szatmári Péter Triász koncert a GastROCKitchen Pubban képekben - klikk a fotóra [2021.06.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu