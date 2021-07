Teljes a 9. Paloznaki Jazzpiknik fellépői sora!

Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt a Jazzpikniken! Az idei line up-ban olyan világhírű sztárok és formációk szerepelnek, mint Mario Biondi, az Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience, Candy Dulfer, vagy a Kraak&Smaak. A nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviselteti magát; olyan művészekkel találkozhat a közönség, mint Saya Noé, a Swing á la Django, a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann, vagy az Amoeba Band. ’Nekem a Jazzpiknik’ névvel Paloznakon debütál a Jazzpiknik és a Nekem a Balaton kollaborációján alapuló kollekció, a limitált szériában a nyári szezon elengedhetetlen darabjai találhatók meg. Mint minden évben, a Paloznaki Jazzpiknik most is segíti bevétele egy részével a rászorulókat: idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja a fesztivál.

Július 29-én a soul, a blues és a jazz határterületein egyensúlyozó, többszörös platinalemezes énekes, Mario Biondi fergeteges koncertjével veszi kezdetét a 9. Paloznaki Jazzpiknik. Amint meghallják különleges, Barry White-hoz hasonló hangját, mindenki ráismer a szicíliai származású Biondira. Biondi második alkalommal látogat el Paloznak dűlőire a magyar közönséghez, először 2017-ben adott nálunk felejthetetlen koncertet az európai soulmuzsika koronázatlan olasz királya. Biondit egy igazi legenda követi; a világ leghíresebb funky zenekarának utódja, az Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience látogat el Paloznakra, hogy osztozzanak az emelkedett hangulatban. A chicagói Earth, Wind & Fire kétségkívül minden idők legsikeresebb soul-funk-disco zenekara. A funky és az RnB műfaját a hagyományos afrikai zenével ötvöző Earth Wind & Fire 1969-ben jött létre, a ’70-es évek közepétől örökérvényű slágereket jegyeznek. A hétszeres Grammy-díjas együttes a soul, az RnB és a funky legprofibb zenészeit nevelte ki. Az eredeti formáció hosszú sikersorozatának a zenekarvezető, Maurice White betegsége vetett véget; 1983 végén az EWF egy hosszabb szünetet tartott, majd időről időre összeálltak, de az unikális formáció nem tudott tovább működni az eredeti felállásban. Az eredeti tagok közöl Maurice White és Al Mc Kay megállapodtak, hogy két zenakar viszi tovább az EWF slágereit; Maurice White a 2016-ban bekövetkezett haláláig az Earth Wind and Fire néven, Al Mc Kay pedig először LA Allstars néven, később pedig az ’Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience’ néven. Al Mc Kay az új formációval a régi koncertek hangulatát hozza magas színvonalú, szenvedélyes és hihetetlenül tehetséges Los Angeles-i zenészekkel – számos tagja volt az eredeti EWF-nek is; Al McKay gitáros, Michael Harris trombitás, John Paris dobos. Koncertjeiken a ’70-es évek legendás zenekarának legnépszerűbb slágereit adják elő, hogy napjainkban is átélhessük az Earth, Wind and Fire életérzést. A koncerten olyan legendás slágerek csendülnek fel, mint a September, a Boogie Wonderland, vagy a Fantasy.

Július 30-án a Mörk pörgeti fel a pénteki közönséget. Funk, soul, pszichedelikus pop, lo-fi és blues – a Mörk zenéje funk és soul alapokon nyugszik, eklektikusan mai hangzású, tartalmát tekintve mégis a nagy elődök nyomdokain jár. Rendszeresen fellépnek a legnevesebb magyar és német fesztiválokon, így a Sziget, a VOLT, a Művészetek Völgye, az Elbjazz, a Leverkusener Jazztage, az Aalener Jazzfest vendégei, de zenéltek már az A38-on, a Budapest Parkban, a Müpában és a New York-i Mondo fesztiválon is. Őket követi hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője, Rúzsa Magdi, akinek hangja és kisugárzása összetéveszthetetlen, zenéje egyedi atmoszférát teremt. Minden stílus jól áll neki, hangja magával ragadja és betölti az egész nézőteret – a 9. Jazzpiknikre különleges show-val készül. Pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé, azóta többszörös arany- és platinalemezes, valamint számos díj és elismerés tulajdonosa, többek között Artisjus kétszeres Fonogram és háromszoros Petőfi Zenei díjas énekesnő. Dalaiból rendre slágerek, a rádiós játszási listák vezetői dalai válnak. Az est megkoronázásaként az MF Robots utánozhatatlan hangjai csendülnek fel. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, vagy a 2019-es Jazzpikniken is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

Július 31-én a német jazz kollektíva, az egyedi downtempo jazzt játszó De Phazz lép fel. Az együttes a modern zenei irányzatokat és a soul, a latin zene, a trip hop és a drum and bass elemeit ötvözi lounge-os hangkörnyezetben. Őt követi a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer. Candy zenélt már a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, napjainkban olyan művészekkel lép fel, mint Beyoncé, Chaka Khan, Jamie Cullum és sokan mások. A három nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-szal ötvöző Kraak & Smaak Live Band fogja táncra perdíteni a piknikezőket. A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain, többek között a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválok közönségeit nyűgözték le újító szellemiségű zenéjükkel. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: koncertjeik során keverik az élőzenét és a DJ-szetteket, ezzel a különleges harmóniával avanzsált a holland formáció Európa legjobb funk-hiphop-acid jazz együttesévé.

Tehát a Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának fellépői sora: július 29-én, csütörtökön Mario Biondi viszi a nyitóeseményt, őt követi a legendás Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience – a koncertek előtt és után Jazzkovács Lászlóval hangolódik a fesztiválélményekre éhes közönség. Július 30-án, pénteken a Mörk lép fel, majd Rúzsa Magdi hangja tölti be a paloznaki dűlőket, végül az est az MF Robots dallamaival folytatódik. A szombati záróest valódi megkoronázása a három napnak: július 31-én a Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazz kollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül a Kraak&Smaak Live Band utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát.

A Fábián Juli Színpadon örömzenél a magyar jazzélet színe-java!

Fábián Juli a kezdettől fogva fontos szerepet töltött be a Jazzpiknik életében; „Juli személyisége és energiája része volt és marad is a fesztiválnak" – nyilatkozta Valde Orsolya, fesztiváligazgató. Az énekesnő a Jazzpiknik indulása óta hajtóereje és múzsája volt a pikniknek, így az emlékére a korábbi kis színpadot – ahol anno debütált Paloznakon – 2018-ban átkeresztelték Fábián Juli Színpadra. Itt lépnek fel minden évben a magyar jazzélet jeles művészei, hogy a nemzetközi fellépők mellett a hazai jazz élvonala is képviseltesse magát.

Július 30-án, pénteken Saya Noé jegyzi a nyitókoncertet, őt követi a Swing á la Django Herrer Sára közreműködésével, majd a Sárik Péter Trió & Falusi Mariann sikersorozata, a Jazzkívánságműsor érkezik a színpadra, azt est zárásaként pedig improvizatív jazzetűdök hangzanak fel a Jazzpiknik „Játszóházában”. A szervezők idén indítják el a kezdeményezést, mely során összehozzák a Jazzpikniken fellépő zenészeket egy hatalmas örömzenélésre – olyan dalok és formációk fognak születni a színpadon, amiket sehol máshol nem lehet majd újrahallgatni.

Július 31-én, a szombati záróesten a Sebestyén Patrik Sextet lép fel, utánuk a Nagy Emma Quintet formációja érkezik, majd az Anima Sound System Jazz Session varázsolja el a közönséget, a színpadot az Amoeba koncertje zárja.

Nekem a Jazzpiknik – a Balaton szerelmeseinek kollaborációja

’Nekem a Jazzpiknik’ névvel Paloznakon debütál a Jazzpiknik és a Nekem a Balaton kollaborációján alapuló kollekció, a limitált szériában a nyári szezon elengedhetetlen darabjai találhatók meg. Ördög Nóra és Nánási Pál szerelemprojektjével, a Nekem a Balatonnal bútorozik össze idén nyáron a Jazzpiknik; a fesztivál alatt a paloznaki dűlőkben állomásozik Nánásiék truck-ja, ahol a szokásos gondosan összeválogatott termékek mellett egy limitált kiadású kollekció is megtalálható lesz.

A Jazzpiknik az autizmussal élő rászorulókat segíti bevétele egy részével

Mint minden évben, a Paloznaki Jazzpiknik most is segíti bevétele egy részével a rászorulókat. Idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja a fesztivál. Teremtsünk biztonságos világot az autisták számára! Az autizmus sokakat elszigetel a környezetüktől, azonban együttes erővel segíthetünk, hogy biztonságosabbnak érezzék a világot. Ez egyfajta spektrumállapot, mely közel 160.000 embert érint Magyarországon. Az Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy egy olyan világot teremtsen, amelyben az autisták a legjobb önmagukká válhatnak. Ehhez társadalmi és egyéni szinten is változásokat kell elérniük. A Jazzpiknik támogatásával az alapítvány “AUTTALENT 2021 - Együtt a tehetségekért!” elnevezésű tehetséggondozó program tőkelapját növeli.

Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt: a Paloznaki Jazzpiknik lehetőséget nyújt, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztro élményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza kedvenc fesztiválunkra. Idén létszámkorlátozás nélkül hallgathatja kedvenc zenészeit a közönség a Jazzpiknik négy színpadán. A rendelet szerint a pikniken kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni – életkortól függetlenül –, a szervezők ennek megfelelően készülnek.

A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a Fábián Juli; az Audi Jazz Stage és a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadokon. Jegyek és bérletek még kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is vásárolhatók. A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz!



