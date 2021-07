Ister Napok 2021 - Zenés esti gyertyaúsztatás és koncertek a kínálatban Zenés esti gyertyaúsztatás, vízisport programok, táncház és koncertek Szentendrén az Ister Napokon A hagyományos esti zenés gyertyaúsztatás mellett több gyermek- és vízisportprogram, táncház, és koncert is várja a látogatókat az Ister Napokon, a Duna ünnepén, amelyet július 16. és 18. között rendeznek Szentendrén. Ebben az évben a hétvégi koncerteket a Dunaparti Művelődési Ház udvarán tartják, fellép Petruska András és Zenekara, Pál István "Szalonna" és Bandája, Szabó Enikő és Zenekara, a Góbé zenekar és a Talamba - tájékoztatta az eseményt szervező Szentendrei Kulturális Központ az MTI-t.



Július 17-én este a koncertek után táncház is várja az érdeklődőket Szalonna és Bandája élő zenei kíséretével.



A Postás strandnál vízisportprogramokat, a parton jógát és kézműves foglalkozásokat tartanak, július 17-én este pedig zenés gyertyaúsztatáson vehetnek részt az érdeklődők.



A Szentendrei TDM városismereti sétával készül. Ezúttal egy hajózással egybekötött sétán lehet megismerni Szentendre és a Szentendrei-sziget vízi adottságait, a Dunához kötődő helyi hagyományokat, népszokásokat.



A kulturális központ tájékoztatása szerint a járványra való tekintettel ebben az évben a fesztivál kisebb méretű, kevesebb embert befogadó helyszíneken zajlik. Gasztronómiai kiállítók helyett a városi éttermek várják a vendégeket. MTI [2021.07.05.]