Halasi Szüreti Fesztivál 2021 - információk, koncertek Jön a 42. Halasi Szüreti Fesztivál Szeptember 10-e és 12-e között, három napon át zajlik majd a 42. Halasi Szüreti Fesztivál Kiskunhalas belvárosában. A fellépők két színpadon váltják majd egymást a Főtéren és a Városháza díszudvarában lévő borudvarban. A helyi és környékbeli csapatok mellett országosan ismert és elismert zenekarok is közönség elé állnak majd. A Bethlen Gábor téri nagyszínpadon koncertet ad majd az Ocho Macho, a Kiscsillag és a Gypo Circus is. E mellett szinte minden zenei stílus képviselteti magát a rendezvényen, hiszen a retro, a diszkó, a jazz és a rock is szerepel a színes repertoárban. A kulturális programok mellett a gasztronómia sem hiányozhat a kínálatból, finom ételek és italok, ízletes borok megkóstolására is lehetőségük nyílik az érdeklődőknek. Bővebb - Halasi Szüreti Fesztivál 2021 [2021.09.06.]