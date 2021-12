Megérkezett a Lux, a Kaukázus új lemeze Új lemezzel jelentkezik hétfőn A Dal 2021 győztese, a Kaukázus, amely a tavalyi nyeremény részeként kapott lehetőséget egy tíz dalból álló CD elkészítésére. A Lux című anyagon kizárólag új zeneszámok kaptak helyet, extraként versek is hallhatók rajta a közmédia népszerű műsorvezetőinek előadásában. Mint felidézték, A Dal 2021 megnyerése számos koncertet hozott a Kaukázusnak, és nyáron elkezdődtek az új lemez, a Lux előkészületei is. A több hónapos alkotómunka eredményeként egy kifejezetten érzelmes hanganyag született, ami ugyan eltér megszokott stílusuktól, de rendkívül izgalmas.



"Az új irányvonal tekinthető egyfajta ígéretnek: szeretnék finomítani a zenéjüket, 'poposítani' a hangzását" - fogalmaztak a közleményben.



A Lux további különlegessége, hogy a dalok mellett versek is felkerültek rá, amelyeket a közmédia csatornáinak műsorvezetői szavalnak: a Duna Televíziótól Fodor Imre, az M2 Petőfi TV részéről Koltay Anna, a Petőfi Rádiótól pedig Nagy Natasa.



A közleményben idézik a Kaukázus frontemberét, Kardos-Horváth Jánost is, aki szerint egyedülálló lehetőség a közmédia dalválasztó műsora.



"Egy intenzív kiképzés a zenészeknek, és szívem szerint mindenkinek kötelezővé tenném, hiszen pótolhatatlan élményt jelent a magas színvonalú műsor. Külön pozitívum, hogy élőben adhatják elő a versenyzők a felvételeket, ezzel azonnali visszajelzéseket kaphatnak. Olyan helyekre juthatnak el a csapatok a versenynek köszönhetően, ahová korábban még sohasem - országhatárokon belül és kívül" - hangsúlyozta a zenész, aki A Dal 2021 legjobb dalszövegírója címet is elnyerte.



A Duna Televízió nagyszabású dalversenye jövőre folytatódik, és a győztesnek ugyanúgy új távlatokat nyithat, ahogy a Kaukázusnak. A nyertes Az Év Dala 2022, egyben a Petőfi Zenei Díj Év dala 2022 elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, egy tízdalos nagylemezt készíthet, egy zeneszámhoz pedig videoklipet is.



