Nyári Aliz elvarázsolta a zsűrit A Dal 2022 válogatóján Nyári Aliz A Dal 2022 dalválasztó showműsor harmadik válogatójában lépett színpadra, és fergeteges sikert aratva jutott tovább az elődöntőbe. - Világszínvonalon megírt popdal, és úgy is van elénekelve! - kezdte a zsűriben Ferenczi György az énekesnő produkciója után az értékelést. A zsűrinek maximálisan elnyerte a tetszését a Félóra nyár című dal és az énekesnő előadása. - "Te nem úgy énekelsz, ahogy sikerül, hanem ahogy akarsz!" - dicsérte Nyári Alizt Wolf Kati, aki Aliz kiemelkedő énektudását emelte ki, valamint, hogy Whitney Houston zenei világát idézi a dal, az énekesnő által. A Félóra nyár című dal szerzője Szakcsi Lakatos Róbert, az ikonikus jazz generáció tagja, valamint a szöveget a méltán elismert Müller Péter Sziámi írta. A szerzők olyan dalt alkottak a fiatal, tehetséges énekesnőnek, amelyben igazán kiteljesedhet, hiszen a nagy ívű és érzelemmel teli dalok állnak hozzá a legközelebb.



A Dal 2022 színpadán különleges látványvilágban is része lehetett a nézőknek, az énekesnő csodás virágfüzérek közt adta elő dalát.



Nyári Aliz nemcsak előadásával, hanem kifinomult, elegáns megjelenésével is elkápráztatta a nézőket. Léber Barbara külön erre az alkalomra megálmodott gyönyörű ruhakölteményét viselte az énekesnő. Az elődöntőben a dal akusztikus verzióját hallhatják majd a nézők, olyan egyedi hangzásvilágot képviselve, amely a minőségi, az igazi zenei értékeket állítja a középpontba. A Félóra nyár című dalhoz az énekesnő nemrég egy különleges videóklipet forgatott, amelyet hamarosan a nézők is láthatnak. Nyári Aliz Félóra nyár című dala a válogatóban az alábbi linken megtekinthető: [2022.02.17.]