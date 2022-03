Jön A Dal 2022 második elődöntője - Újabb izgalmakat ígér a Duna showműsora A Dal 2022 első elődöntőjéből négyen jutottak a fináléba, amelyben „Az Év Dala 2022” cím várományosait a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd. A második elődöntőben tíz dal akusztikus változatban tér vissza a Duna képernyőjére, de csak négy csatlakozhat a döntősökhöz. A szombati adásban gazdára talál a legjobb dalszövegért járó díj. A dalválasztó első elődöntőjében szoros verseny alakult ki, és az utolsó produkció átrendezte a mezőnyt. Oláh Ibolya a Nem adom el-lel visszahozta a rock&rollt a műsorba és a maximális pontszámmal menetelt vele a döntőbe. A szakmai zsűri értékelése alapján „diadal” volt a Third Planet Táncol a Világ című dala, szintén 40 ponttal közelebb került „Az Év Dala 2022” címhez. A Subtones és a Nem segít más egzotikus hangszerelésével biztosította helyét a fináléban. Az este közönségkedvence az Anya lett Hegedűs Bori és Tempfli Erik szívhez szóló előadásában. A második elődöntőben a következő dalok térnek vissza akusztikus verzióban: Andelic Jonathan JOTA Elhiszem még, GRETA Igazi kincs, Gubik Petra Ez van, ez!, Majoros Csenge Földöntúli szerelem, a MattSet Most vagy soha, a Napfonat Mint a zápor, a Ruby Harlem & Roy Még ma este, Solére Másért, Pádár Szilvia Kismadár, a Swing á la Django feat. Koszika Utazás. Már csak négy döntős hely kiadó. Az este másik izgalma lesz, hogy a zsűri döntése alapján átadják a „A Dal 2022 Legjobb Dalszöveg Írója” elismerést. Az év magyar slágeréről viszont kizárólag a közönség dönt. A március 12-i döntőben a nyolc versenydalt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri majd. A győztes dal előadója „Az Év Dala 2022”, egyben a Petőfi Zenei Díj „Év dala 2022” elismerésben részesül, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tízdalos nagylemezt is készíthet. A döntőbe jutott nyolc dal minden előadója gazdagodik a zenei pályájára fordítható nyereménnyel. Egy másik verseny is zajlik, az online Akusztik Dalverseny, amelyben ismét mind a 40 produkció részt vesz. A közönségen múlik, hogy melyik dal előadója nyeri meg a fődíjat. A feldolgozásokat a mediaklikk.hu/adal2022/ akusztik oldalon lehet meghallgatni. Szavazni szintén ezen az online felületen lehet március 9. éjfélig. Egy IP címről 24 órán belül egy szavazat küldhető. A nyertesről kizárólag a közönség dönt. Az áthangszerelt versenydalok a Petőfi TV Akusztik című műsorában is bemutatkoznak: hétfőnként 21:15-től. Találjuk meg együtt az ország egyik legnagyobb zenei eseményén az év dalát, amelyet mindenki dúdolni fog! A Dal 2022 második elődöntő – szombaton 19:35-től a Dunán! [2022.02.28.] Megosztom: