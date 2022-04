Kapcsolatok • Szent Efrém Férfikar Április 21-én húsvéti koncertet ad a Szent efrém Férfikar A férfikar a Kossuth-díjas énekesnővel, Lovász Irénnel áll színpadra Budapesten és Debrecenben.

2022. április 21-én, csütörtökön 19.30 órakor tartja idei húsvéti koncertjét a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Szent Efrém Férfikar. A jubileumi évben formátumot vált az együttes 11 éve futó Orientale lumen sorozata is. Idén különböző helyszíneken rendezik meg a fellépéseket, így a januári Magyar Zene Házában tartott koncert után most a Kálvin téri Református Templomban hallhatja majd őket a közönség, ahol a Kossuth-díjas énekesnővel, Lovász Irénnel állnak színpadra. 2022. április 23-án 19.15-kor a debreceni Szent Anna-székesegyházban is felcsendül majd a hangverseny. Három nemzet zenéiből állították össze a műsort: magyar, orosz és ukrán imák, szakrális énekek hangzanak el a nagyböjti, a nagyheti és a húsvéti repertoárból. A hangverseny egyben fohász a békéért, ima a józan észért, könyörgés az emberi irgalmasságért és emlékezés a háború áldozataira és menekültjeire. A 2011-ben életre hívott Orientale lumen sorozat idei, húsvéti hangversenyének 2022. április 21-én, csütörtökön 19.30 órakor a Kálvin Téri Református Templom ad otthont, majd 2022. április 23-án, vasárnap 19.15-kor a debreceni Szent Anna-székesegyházban is felcsendül majd a koncert. Lovász Irén és a Szent Efrém Férfikar három nemzet zenéiből állította össze a műsort: magyar, orosz és ukrán imák, szakrális énekek hangzanak el a nagyböjti, a nagyheti és a húsvéti repertoárból. Különösen tragikus, hogy két testvérnép háborúzik, akiknek imái, fohászai, gyönyörű himnuszai közösek, egyaránt az ószláv-bizánci világból erednek... S tetézi a borzalmas háború fájdalmát, hogy annak a Kárpátalján élő magyarok is szenvedő részesei. A hangverseny fohász a békéért, ima a józan észért, könyörgés az emberi irgalmasságért és emlékezés a háború áldozataira és menekültjeire. A műsorban helyet kapnak palócföldi, erdélyi, moldvai csángó népénekek, amikhez kifejezetten erre az alkalomra készített közös feldolgozást a férfikar és Lovász Irén. Természetesen a Kárpát-medencei görögkatolikus és a bizánci énekhagyomány nagyböjti és húsvéti énekei is megjelennek, így adva egy kultúrákon átívelő összképet a kereszténység legfontosabb ünnepéről. A hagyományokhoz híven két dalt a közönség is együtt énekelhet majd az előadókkal. A nyolctagú Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. A férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A Szent Efrém Férfikar missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között. Olyan neves zenészekkel léptek fel együtt, mint a King's Singers, Abeer Nehme libanoni énekesnő, rendszeres közreműködői az Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes produkcióinak, szívesen kirándulnak más műfajokban olyan előadókkal, mint az Anna and the Barbies, Palya Bea, Dés László és Presser Gábor, Lackfi János és Háy János írók, továbbá az Óbudai Danubia Zenekar, a Szent István Zenekar és a Budapesti Vonósok.



