Júniusban lesz a Tatai patara 2022 - infok itt Tatai patara 2022 június 3-án indul. Időutazás a Tatai Vár lábánál, ahol az 1597-es történelmi ostrom elevenedik meg.



Három csodás napra kiléphetünk a hétköznapokból, hogy az Öreg-tó múltidéző környezetében, a Tatai Várnál megéljük a 16-17. századi emberek életét. Lesznek a vásári forgatagban mutatványosok, tűzzsonglőrök, lovasbemutatók, hastáncosok és néptáncosok is.



"Merüljön bele a 16-17. század életének mindennapjaiba, próbálja ki magát korabeli mesterségekben, akkori ételek készítésében is. A korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek egyedülálló élményt garantálnak a nézők számára. Emellett múltidéző kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás és gyönyörű hastáncosok teszik különlegesebbé a programkínálatot. Nyerjen bepillantást a szigorúan őrzött hárembe, látogassa meg a vásári forgatagot, élvezze a mutatványosok, tűzzsonglőrök és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi színielőadásait! " - közölték a szervezők Bővebb: Tatai patara 2022 programok [2022.05.05.]