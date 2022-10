Kapcsolódó cikkek • Nagy klasszikus új arcokkal Kapcsolatok • Magyar Színház Szente Vajk rendezésében újabb családi musical a Magyar Színházban A Pesti Magyar Színház igazi világsikert állított színpadra A Jászai Mari-díjas Szente Vajk rendezésében mutatták be az Oliver! című musical a Hevesi Sándor téri teátrumban. Monumentális díszlettel és fülbemászó dallamokkal vár mindenkit új családi előadásával az intézmény. Charles Dickens nagysikerű regénye, a Twist Oliver több művészt is megihletett már az idők során. Számos festmény és film alapjául szolgált az ikonikus alkotás. A brit Lionel Bart, 1960-ban nem akármilyen munkára vállalkozott: egymaga írta az Oliver! című musical szövegkönyvét és zenéjét, amivel kivívta mind a közönség, mind a szakma elismerését. Andrew Lloyd Webber egyenesen a „modern brit musical atyjának” nevezte Bartot. Az előadás 1963-ban, David Merrick rendezésében hatalmas sikerrel debütált a Broadwayn, majd egyike lett a világ legismertebb musicaljének. Az előadás során a hagyományos, történelmileg hű megközelítés mellett a modernitás, a 21. századi színpadtechnika és látványvilág is nagy hangsúlyt kap. Az alkotók testközelbe hozzák a 19. századi Londont, annak ködös, veszélyes, realisztikus és sötét oldalával, miközben a jó olthatatlan világosságára és győzni akarására helyezik a hangsúlyt. Mindezek mellett, mintegy torzított tükörrel utat kívánnak mutatni nézőik számára, hogy a darabbeli életesemények hová vezethetnek, hogyan lehet elkerülni őket, illetve, hogy mindig van esély az újrakezdésre. Bravúros, kettős szereposztással fut a musical. A címszerepben két fiatal tehetséggel, Farkas Olivérrel és Holló-Zsadányi Normannal ismerkedhetünk meg. Fagin szerepében Harsányi Attila és Feke Pál tűnik fel. A történet rosszfiúja, Bill Sikes bőrében Pavletits Bélát és Adorjáni Bálintot láthatja a közönség. A musical női főszereplőjét, Nancyt Kovács Gyopár, valamint a belga származású színész és énekesnő, Stéphanie Schlesser alakítja. A darab fordítója: Hamvai Kornél, a dalszövegeket Tompa Péter jegyzi. A koreográfus Túri Lajos Péter, az előadás zenei vezetője pedig Drucker Péter. A monumentális díszletet Rákay Tamás álmodta meg, a jelmezek Kovács Yvette Alida nagyszerű munkájának eredményei. A szereplők alkatához és a karakterek speciális igényeihez szabott megjelenések az eredményeket látva maximálisan támogatják Szente Vajk élményközpontú tematikáját. A fülbemászó, élő zenekar által megszólaltatott dallamok pedig különleges atmoszférát teremtenek. A családi előadás – amely 12 éves kortól ajánlott –, mind a kicsik, mind pedig a nagyok számára tartogat emlékezetes pillanatokat.



Jegyvásárlás



Lionel Bart – William David Brohn: OLIVER! musical két részben

12 éves kortól ajánlott

Magyar szöveg: Hamvai Kornél • Dalszövegek: Torma Péter Twist Oliver, dologházi árva FARKAS OLÍVÉR / HOLLÓ - ZSADÁNYI NORMANN

Fagin FEKE PÁL / HARSÁNYI ATTILA m.v.

Svindlikirály, Fagin legjobb tanítványa BALOG ÁKOS / TÓTH CSANÁD

Bill Sikes PAVLETITS BÉLA / ADORJÁNI BÁLINT m.v.

Nancy KOVÁCS GYOPÁR / STÉPHANIE SCHLESSER

Mr. Bumble egyházfi SZATMÁRI ATTILA

Mrs. Corney, dologház igazgatónője SOLTÉSZ BÖZSE Jászai Mari –díjas / HÁBERMANN LÍVIA

Mr. Brownlow, gazdag úriember FILLÁR ISTVÁN Jászai Mari –díjas

Mr. Sowerberry, a koporsókészítő SZATMÁRI GYÖRGY

Mrs. Sowerberry, a felesége BEDE - FAZEKAS ANNA

Charlotte, Mr. Sowerberry lánya PÉTERI LILLA

Noah Claypole, koporsókészítő segédje TÓTH JÁNOS GERGELY

Mr. Grimwig, a doktor KERESZTÉNY TAMÁS

Mrs. Bedwin, Brownlow házvezetőnője RÉTHY ZSAZSA

Old Sally, egy koldusasszony KUSNYÉR ANNA

Közreműködnek: a Magyar Színház Ensemble együttesének tagjai, valamint táncosok: Vincze Kitti, Schaub Ingrid,Lámfalusy Szafira Zoé, Drahota Albert, Dzsupin Ádám, Szóka Roland

Díszlet: Rákay Tamás

Jelmez: Kovács Yvette Alida

Koreográfus: Túri Lajos Péter

Koreográfus asszisztens: Bedő-Török Eszter

Karmester/Zenei vezető: Drucker Péter

Karmester: Köteles Géza

Korrepetitor: Magony Enikő, Felszegi Dalma

Súgó: Balázs Éva, Rumán Cintia

Ügyelő: Bencze István, Tóth Flamina

Rendezőasszisztens: Kiss Kriszta

Rendező: Szente Vajk Jászai Mari –díjas

A színház Igazgatósága a változtatás jogát fenntartja!



Magyar Színház [2022.10.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors hitelre van szüksége? szolgáltatás [2022.10.24.]

Hitel ezüst egyének szolgáltatás [2022.10.22.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu