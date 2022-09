Képgalériák • HARD • Kalapács • Ómen • Totál Metál

Kalapács 60 fesztivál volt a Parkban - képekkel Idén ünnepli 60. születésnapját Kalapács József, vele ünnepelt augusztus 12-én a Budapest Park közönsége is, a 60 Totál 40 Metál elnevezésű életműkoncerten.

Kalapács József egész évben ünnepel. A hazai metál egyik legismertebb frontembere májusban töltötte be a hatvanat. Júniusban, az Erkel Színházban adott ünnepi koncertet az Attila Fiai Társulattal és barátaival. Az színházkoncerten olyan musical és rockopera részletek hangzottak el, melyek közel állnak Kalapács szívéhez. Augusztusban, a Budapest Park színpadán folytatódott a születésnapi ünneplés. 60 Totál 40 Metál elnevezéssel Kalapács fesztivál kerekedett Budapest legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén.

Az egész estés metálshown színpadra lépett mind a négy legendás zenekar, melynek élén frontemberként megfordult.



Kevéssel öt óra után, a mai napig aktív Kalapács zenekar lépett színpadra. A banda, több mint húsz éve zenél együtt, folyamatosan koncerteznek országszerte. Az este folyamán több vendég is tiszteletét tette a színpadon, és ha már jelen voltak, akkor dalra is fakadtak. Első meghívottként Katona „Főnök" László, az Akela frontembere ragadott mikrofont, a Terápiát énekelték közösen Kalapáccsal.

Általában nem túl hálás feladat kezdő zenekarnak lenni, hiszen a közönség jó része még épp csak érkezőben van. Ez sajnos ezen az estén is így volt, bár szép számmal gyűlt a tömeg a színpad előtt, vélhetőleg a korai kezdés miatt, a hátsó régiókban meg bőven akadt hely. Ennek ellenére a zenekar kellően megalapozta a hangulatot.



Gyors átszerelést követően a Hard vette át a stafétát. Érkezett a következő vendég is; Kalapács-Ódor Cintia, Józsi legidősebb lánya. Először az Égni kell című dalban vokálozott édesapja mellett, majd fordult a kocka, és a Várj úgy című lírai számot Cintia énekelte és apukája vonult egy kicsit háttérbe.

Az este legmeghatóbb duettje is a Hard évekhez köthető; Vikidál Gyula és Kalapács József közösen énekelték el Szűcs Norbert és Varga Mihály csodálatos szerzeményét, a Kérdések című opust. Tapintható volt a két ember közti kölcsönös tisztelet és szeretet.



Rövid átszerelés után, ami pont elég volt arra, hogy újratöltsük a repoharunkat, az Ómen évekkel folytatódott a metálfesztivál. Az énekesi poszton ezúttal ketten osztoztak, az alapító Kalapács és a jelenlegi frontember, Molnár „Stula" Péter. A két kiváló metálénekes egymást váltva vagy épp együtt prezentálták az Ómen dalokat. Érezhetően egyre felszabadultabb volt a hangulat a színpadon is és a küzdőtéren egyaránt.

Villámgyors átállás után, fél kilenc körül kezdődött az utolsó koncertblokk, a Totál Metál névre keresztelt Pokolgép évek. Nem túlzás kijelenteni, hogy ezt a felvonást vártuk a legjobban. Hiába az eltelt 40 év, a Pokolgép és a ’80-as évek kitörölhetetlen nyomot hagyott a metál zenét kedvelők szívében.



Felemelő érzés volt látni – hallani, hogy a mai napig mekkora sikere van a Pokolgép daloknak, milyen szeretet övezi az egykori zenekari tagokat. Ezen az estén, egy színpadon zenélt Kalapács József, Nagy Dávid, Nagyfi László, Pazdera György és Tarca László.

Eljátszották az összes nagy Pokolgép slágert az első négy albumról, ami a Kalapács évekhez köthető és belefért a műsorba a Hol van a szó is, ami már a Joe évek alatt született. Természetesen ez a blokk sem maradhatott vendég nélkül, Rudán Joe óriási ováció közepette robbant be a színpadra a Pokoli színjátékkal. Innentől kezdve testvériesen elosztva tolta végig a két ikonikus frontember a koncert hátralévő részét.



Az este a Mindhalálig rock and rollal ért véget és pont így is éreztük.



Teljes Setlist



Az ünneplés folytatódik, aki kimaradt az eddigi bulikból, szeptemberben még bepótolhatja több vidéki nagyvárosban.

Naprakész infók itt vannak.



Jegyvásárlás



Boldog születésnapot, még legalább 60 év totált - 40 év metált!



