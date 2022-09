Képgalériák • Janza Kata koncert 50 éves lett Janza Kata, koncerttel ünnepelt - képekben Janza Kata a magyar musical játszás meghatározó alakja, idén ünnepelte ötvenedik születésnapját. Ebből az alkalomból nagyszabású gálakoncertet adott a RaM Colosseum színpadán.

Janza Kata neve ismerősen cseng a musical kedvelőinek, de csak kevesen tudják róla, hogy 1991-ben a Bergendy Szalonzenekar énekesnőjeként kezdte pályáját.



Első musical szerepe az Elisabeth címszerepe volt, 1996-ban óriási sikerrel debütált a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A darabot Kerényi Miklós Gábor rendezésében mutatták be először Magyarországon, innen indult kéz a kézben Sisi története és Kata karrierje. 1997 óta a Budapesti Operettszínház tagja, de számos színházban vendégszerepel, zenés és prózai darabokban egyaránt. Időről-időre feltűnik televíziós sorozatokban, számos rajzfilmhős magyar hangja és Disney-dal előadója.



Szeptember 11-én a RaM Colosseum színpadán fergeteges koncerttel ünnepeltük a művésznő kerek születésnapját. Ünnep volt ez a fellépő vendégművészeknek és a közönségnek egyaránt.



Sorban érkeztek hazai musical játszás „nagyvadjai”. Elhangzottak a musicalirodalom legszebb szerzeményei, sorra vettük Kata legnagyobb szerepeit, megható, vicces történetekkel lettünk gazdagabbak.



Első vendégként Pintér Tibor lépett színpadra, a Ki szívét osztja szét című Kormorán énekelték Katával, ennél meghatóbb kezdést nehezen tudtunk volna elképzelni.



Különleges duettek, tercettek csendültek fel az Elisabeth, a Rudolf, a Rebecca, a Mozart!, a Jekyll & Hyde, az István, a király, a Lady Budapest, a Szentivánéji álom, a Hegedűs a háztetőn és a Pendragon-legenda musicalekből. Elhangzott néhány Abba-sláger és magyar szerzők dalai is. A megszámlálhatatlan felejthetetlen pillanat közül csak néhányat emelnék ki. Az első felvonás az Elisabeth ikonikus nagydalával ért véget, az Az már nem én lennék című szerzeményt a Budapesti Operettszínház legendás karmestere, Silló István vezényelte. Az est rendezője Kerényi Miklós Máté meglepetéssel is készült az ünnepelt számára. Pintér Janka, Kata lánya Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni dalával lépett színpadra. A művésznő nehezen bírta könnyek nélkül végighallgatni az előadást, kétség kívül az volt az este legmeghatóbb pillanata.



Az Operett Angyalai (Janza Kata, Kékkovács Mara, Siménfalvy Ágota, Szinetár Dóra) a Hány dal szólt..?, című szerzeménnyel emlékeztek Felföldi Anikóra, akit különleges kapcsolat fűzött Janza Katához. Vidám percekből sem volt hiány, Peller Anna sajnos nem tudott részt venni az eseményen, ezért Kocsis Dénes tolmácsolásában küldött egy vicces, saját versikét Katának. Szabó P. Szilveszter részletesen elmesélte, hogyan készültek fel anno egy TV-s szereplésre percek alatt az adás előtt. Szerencsére ezt csak a duett elhangzása után tette, mert elképzelésem nincs ellenkező esetben hogyan bírták volna ki nevetés nélkül. Sajnos ez a dal, a Hogy ha kell egy tánc, sosem került be a Kata és Szilveszter által játszott előadásba, de mindig kedvelt slágere a különböző musical gáláknak.



Azt hiszem senki nem lepődött meg, amikor a több mint háromórás koncert végén megszólalt a Lehetsz király, a Rómeó és Júliából. Ekkor már az egész nézőtér állva ünnepelte az est születésnapos háziasszonyát. Felemelő érzés volt látni milyen összhang van a művészek között. Mindenkin látszott a maximális tisztelet és szeretet a másik ember iránt. Érezhető volt, hogy mindenki a legjobbat akarja kihozni magából. Felejthetetlen élmény volt, méltó ünneplése a kerek évfordulónak. Kata folyamatosan koncertezik a Kapos Muiscal szervezésében. Dolhai Attilával a Csak Musical elnevezésű zenekaros műsorukkal járják az országot. Polyák Lillával pedig a 70-es évek disco világába kalauzolják a nézőket a máig népszerű ABBA dalaival egy-egy ABBA SHOWn.

A fellépések pontos időpontja és helyszíne itt érhető el.



