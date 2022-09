80s Disco Retro Festival lesz szombaton a Budapest Parkban Hét élő koncert egy este alatt, egy belépővel a Budapest Parkban a 80-as évek legnagyobb külföldi és magyar sztárjaival 09.17-én! Az 80’s Disco Retro Festival szervezői elsőként rukkoltak elő egy olyan hiánypótló és nagyszabású rendezvénnyel, melyen élőben, egy színpadon adnak koncertet egymás után a 80-as évek legnagyobb külföldi és hazai sztárjai. A 2019-ben debütáló rendezvénysorozat első alkalommal is hatalmas siker volt, így idén is nagy érdeklődésre számítanak a szervezők. A rendezvény alatt hét sztárfellépő lép fel élőben, egy este alatt, így egy belépővel hét koncerten is részt vehetünk. A fellépők összeállításánál még nagyobb durranást szerettek volna elérni idén, ami úgy látszik sikerült. Nem kisebb nevek lépnek fel élőben 09.17-én, mint Sabrina (Boys Boys Boys), Boney M ft. Liz Mitchell (Daddy Cool), Alphaville (Forever Young), Ken Laszlo (1,2,3,4,5,6,7,8) és először koncertezik Magyarországon a Dschinghis Khan (Dschinghis Khan)! És mindannyian élőben, egy színpadon, egy este alatt, egy fergeteges, szabadtéri buli keretein belül!



A kiemelkedő világsztárok mellett színpadra lépnek a korszak hazai képviselői: Szűcs Judit és Soltész Rezső is. A show alatt a fellépők egymást követve adják elő legnépszerűbb slágereiket, visszarepítve ezzel a közönséget a 80-as évekbe.



“2019-ben minden várakozásunkat felülmúlta a hangulat, ami a rendezvény alatt volt. Már akkor eldöntöttük, hogy ezt minden évben meg kell ismételnünk. A koronavírus közbeszólt, de most újult erővel visszatérünk és még nagyobb bulit csinálunk szeptember 17-én!” nyilatkozta Kurucz Dániel, a szervező cég, a 80’s Disco Retro Festival egyik szervezője.



Ahogy minden Budapest Parkos koncertre, úgy erre is küzdőtéri (normál álló) és terasz jegyek (VIP) is kaphatók. A VIP jegyekkel jobb kilátás nyílik a színpadra, külön bejárat, italpult és mosdó áll rendelkezésre.



Kapunyitás: 17:00



Esemény: https://fb.me/e/1236lSvC8

Facebook: https://www.facebook.com/80sdiscohungary

[2022.09.15.]

