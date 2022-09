A Budapest Parkban lép fel a Kispál és a Borz - jegyinfok itt A telt házas orfűi visszatérés után május 12-én pénteken a Budapest Parkban lép legközelebb színpadra a legendás Kispál és a Borz. 2023-ban ez lesz a zenekar egyetlen koncertje Magyarországon. A Kispál és a Borz 2010-es feloszlása után idén augusztusban tért vissza a közönség elé a telt házas, kétnapos Kispál on Orfű rendezvényen. A zenekart Lovasi András, Kispál András és Dióssy D. Ákos alkotják, dobokon Bajkai Ferenc, gitáron Szesztay Dávid kiséri őket. Lovasiék nem csak a koncertek miatt alakultak újra, jelenleg a 11. nagylemezükön dolgoznak. „Egy zenekar akkor van, ha ír új dalokat, ha van kémia a tagok között.” – mondta Dióssy D. Ákos még márciusban. „A zenekar új korszakának és az új lemeznek is talán az volt a legfontosabb előzménye, hogy pár éve újra egymásra találtunk Kispivel, rengeteget zenélünk, újra inspiráljuk egymást.” – mondta el a visszatérésről Lovasi András. A tavasszal megjelenő új albumról két dalt már meg is mutattak a nagyközönségnek: márciusban a Rózsaszínt, augusztusban pedig a Mocsárt. 2023-ra ezennel két kizárólagos eseményt jelent be a zenekar. A május 12-i Budapest Parkos Kispál és a Borz koncertről így írnak: „Ezúttal a fővárosban adunk egy nagyszabású koncertet, amelyen a legkedveltebb Kispál-dalok eljátszása mellett szeretnénk veletek együtt megünnepelni a zenekar új lemezét is, amelyet tavasszal jelentetünk meg.” – olvasható a zenekar közösségi felületein. A Kispál és a Borz semmilyen más fellépést nem vállal 2023-ban Magyarországon. A Budapest Parkos koncert jegyeinek értékesítése szeptember 26-án 10 órakor indul. Az online jegyértékesítés mellett a hatalmas érdeklődésre való tekintettel szeptember 26-án a Budapest Park helyszíni jegypénztára (Budapest Park - Soroksári út 60.) is hosszított nyitvatartással, reggel 10 órától üzemel! Ugyanakkor a zenekar szívéhez oly közel álló Orfű sem marad jövőre Kispál-dalok nélkül, hiszen a Kispál on Orfűn bemutatkozó Kispál és a Lovasi produkció exkluzív koncertet ad majd a 15 éves jubileumi Fishing on Orfűn, június 28-án. Ebben a formációban Kispál András és Lovasi András mellett G. Szabó Hunor dobol, Babcsán Bence szaxofonozik, koncertprogramjuk pedig kevésbé fókuszál a slágerekre – sokkal inkább a zenekar pályafutása során ritkábban játszott, különlegesebb szerzeményeket hallhatja majd tőlük a Fishing on Orfű közönsége. Facebook event: https://www.facebook.com/events/614624633780797 Jegyek szeptember 26-án 10 órától a helyszínen vagy itt: https://www.budapestpark.hu/events/kispal-es-a-borz-20230512 [2022.09.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.18.]

