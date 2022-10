Újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Magyar Zene Háza A Magyar Zene Háza elnyerte az Európa vezető új turisztikai attrakciója 2022 címet az idegenforgalmi ágazat Oscarjaként emlegetett World Travel Awards versenyen - tájékoztatta az intézmény vasárnap az MTI-t. A Magyar Zene Háza közleményében kiemelte: a 29. alkalommal megrendezett verseny díjazottait közönségszavazással választották ki. A világ utazási és turisztikai ágazatának legjobbjait a World Travel Awards versenyen szombaton hirdették ki Mallorcán.

A díjátadót 1993 óta minden évben megrendezik, hogy a turizmus területének kiválóságait feltérképezzék és jutalmazzák.

Kontinensenként számos kategóriában érkeznek jelölések minden évben épületekre, természeti látványosságokra és különleges látnivalókra, amelyek közül a győztest közönségszavazással választják ki. A turisztikai szakemberek, a média és a látogatók idén is a világ minden tájáról szavaztak a jelöltekre.



A Magyar Zene Háza kategóriájában a budapesti intézményen kívül még négy turisztikai látványosság kapott jelölést az idén: az észak-írországi Trónok Harca Múzeum, a Hans Christian Andersen Ház a dániai Odensében, a horvátországi Sljeme-hegyen működő libegő, valamint a Berlin központjában található Humboldt Forum.



A közleményben felidézték, hogy a Magyar Zene Háza már számos elismerést kapott: 2019 decemberében Európa legjobb középülete lett, majd a legjobb nemzetközi középület díját is elnyerte az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanszakmai versenyen, az International Property Awardson. Az amerikai Music Cities Awardson 2020 őszén megkapta a világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése díját, 2022-ben a zsűri fődíját az "ingatlanszakmai Oscaron", a MIPIM-en, nemrég pedig a 13. Portfolio Property Awards különdíjában részesült. [2022.10.03.]

