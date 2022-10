Lépj be velünk a Bond-filmek zenei világába

Budapest, 2022. október 6. – 60 évvel ezelőtt csendült fel először az ikonikus Bond főcímzene, hiszen 1962. október 5-én mutatták be az első James Bond filmet, a Dr No-t. A kerek évforduló alkalmából 2022. december 7-én a Papp László Budapest Sportarénában a Budapesti Operettszínház szólistái, Füredi Nikolett, Janza Kata, Nádasi Veronika, Polyák Lilla, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt a legnagyobb Bond filmslágerekkel idézik meg a világ leghíresebb titkosügynökének rejtélyes világát. A The Best of Bond Symphonic koncertshow a Csimborasszó Production és a Budapesti Operettszínház közös eseménye a Danubia Zenekar közreműködésével. A nagyszabású koncerten Tassonyi Zsolt, az Operettszínház fiatal karmestere vezényel, a műsorvezető pedig Kautzky Armand színművész lesz, akit a hazai nézők James Bond magyar hangjaként is ismerhetnek.

Az Aria Hotelben tegnap egy különleges sajtótájékoztatón jelentették be a The Best of Bond Symphonic koncertshow-t, a Csimborasszó Production és a Budapesti Operettszínház közös eseményét. Az sajtóesemény időpontja nem volt véletlen, hiszen 1962. október 5-én, kereken 60 évvel ezelőtt mutatták be Londonban az első „Bond filmet”, a Dr. No-t Sean Connery-vel. Az eltelt hat évtizedben már huszonöt James Bond film készült, és Connery mellett olyan színészek alakították a 007-es ügynököt, mint George Lazenby, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, és a filmek főcímdalai is szinte mind világslágerek lettek.

Az első James Bond film hatvanadik születésnapjára szervezett sajtótájékoztatóra a The Best of Bond Symphonic koncertshow fellépői, a Budapesti Operettszínház művészei Bond ikonikus Aston Martinján érkeztek. A vörös szőnyeges bevonulás után elkészítették a legendás Vesper koktélt - természetesen rázva, nem keverve - ízelítőt adtak a decemberi koncert zenei anyagából, és elárultak néhány

Először a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Kiss-B. Atilla köszöntötte a sajtó képviselőit:

„A Budapesti Operettszínház művészeti tevékenységét a minőségi szórakoztatás jegyében a komplexitás, a diverzitás jellemzi. A műfaji sokszínűség égisze alatt mindig egy-egy kicsit feszegetjük a kereteket. A nagyoperettekkel, daljátékokkal párhuzamosan nagy musicaleket, Broadway-sikereket játszunk rendszeresen magas minőségben. Helye van a palettánkon az ifjúsági-és gyerek előadásoknak, a családi musicaleknek, de játszunk monooperát és revüt, egész estés nagy balettet és modern táncjátékot. Színházfilm kategóriában is sikerült minőségit alkotnia Színházunknak. Most egy újabb műfaji kirándulást teszünk: a filmzene világába invitáljuk kedves közönségünket.”



A sajtótájékoztatón felcsendült a legendás Skyfall filmzenéje Polyák Lilla előadásában, zongorán Tassonyi Zsolt, a Budapesti Operettszínház karmestere játszott, aki a decemberi koncertet fogja vezényelni.

Az esemény másik meglepetése az a klippremier volt, melyben Nádasi Veronika előadásában hangzik el a GoldenEye. A kisfilmben egy zenekari próba és a koncert plakátfotózásának kulisszatitkai elevenednek meg.

Homonnay Zsolt nemcsak szólistája, hanem rendezője is lesz a nagyszabású koncertshow-nak:

„A The Best of James Bond Symphonic produkcióban keveredik majd a legmodernebb technika, a filmes látványvilág és a monumentális szimfonikus hangzás. A James Bond főcímdalok mögött, melyek tulajdonképpen hatvan év zenei ízlésének a csúcsdalai és több, mint fél évszázad lenyomatát képezi, majd a filmek helyszínei elevenednek meg, így egy igazi utazásban lehet része a nézőknek térben és időben egyaránt.”

Ács Péter Ferenc, a Danubia Zenekar ügyvezetője hozzátette:

„A Bond főcímdalok mindig az adott kor emblematikus előadóival, az adott korra jellemző hangszerelésben szólaltak meg. Nagyon komoly szakmai kihívás, hogy ezt a hat évtizednyi zenei anyagot 2022-es köntösbe öltöztessük, de a Danubia Zenekar pont erről híres, hogy akár számról-számra átalakulva mindig más világba röpíti el hallgatóit.”

Goldfinger, Diamonds are forever, For your eyes only, Skyfall, License to kill, The world is not enough, You only live twice, A view to a kill, Tomorrow never dies, On her majesty's secret service, From Russia with love, GoldenEye, Thunderball, és még sorolhatnánk a dalokat, melyeket az Operett Színház művészei: Füredi Nikolett, Janza Kata, Nádasi Veronika, Polyák Lilla, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt adnak elő 2022. december 7-én a Danubia Zenekar közreműködésével, hogy elrepítsenek minket képzeletben a film jeleneteibe.

„A James Bond filmek nem csak a zenében stílusteremtőek, de a divatban és a megjelenésben is maradandót alkottak. Elegendő azt kimondani, hogy Bond, az már önmagában az elegancia és a legmagasabb minőség szinonímája. Amikor a Bond-jelenségről beszélünk, akkor a fekete szmokingos megjelenés lebeg a szemünk előtt.” – egészítette ki Schiffer Miklós, nemzetközileg ismert magyar stílustanácsadó.

Elő az öltönyökkel, koktélos poharakkal és csillogó ruhákkal, mert december 7-én a Papp László Budapest Sportarénában, a glamour és elegancia estéjén, mindenki James Bond vagy Bond-lány lehet néhány órára.

[2022.10.07.]