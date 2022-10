igazi sztárparádé az első Ducsai Szabolcs emlékkoncerten Tóth Vera, Szulák Andrea, Vastag Tamás, Varga Feri és Balássy Betty, a Group’n’Swing és a Cool Miners is a fellépők közt Ducsai Szabolcs (1975-2022) nemrég elhunyt trombitást a jazz zenei élet az egyik legtehetségesebb művészeként tartotta számon. Halála megrázta a művészvilágot idehaza és a Kárpát-medencében. A nevét viselő Alapítvány művészetének megőrzésére első alkalommal szervez emlékkoncertet, ahol igazi sztárparádé várja az igényes zenei közönséget: fellép majd a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával, a Stúdió11, Szulák Andrea, Vastag Tamás, Varga Feri és Balássy Betty, Szőke Nikoletta, Majsai Gábor, Koós Réka, a Group’n’Swing és a Cool Miners is. Ducsai Szabolcs művészi karrierjének csúcsán érte a váratlan és értelmetlen halál. Tehetsége, művészi hitvallása azonban múlhatatlan. A nemrég alapított és a nevét viselő Alapítvány, első alkalommal szervez emlékkoncertet, ahol igazi sztárparádé várja az igényes zenei közönséget: fellép majd a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával, Szulák Andrea, Varga Feri és Balássy Betty, Szőke Nikoletta, Majsai Gábor, a Group n Swing és a Cool Miners is. Az első emlékkoncertre 2022. október 17-én kerül sor 18.00 órai kezdettel, a Marczibányi Téri Művelődési Központban. Oláh Zsanett, az Alapítvány elnöke, az elhunyt művész korábbi felesége, hangsúlyozta: „Amikor tudatosodott bennem a tragédia, éreztem, hogy mindent meg tennem kell Szabolcs emlékének megőrzéséért - ennek szellemiségében hoztuk létre a Ducsai Szabolcs Alapítványt. Ő volt az a művész, aki a színtiszta tehetségén kívül szorgalmának és alázatának köszönhette szakmai sikereit. Egy igazi virtuóz, improvizációs mester volt, ami elengedhetetlen a jazz magas szintű műveléséhez.” Ducsai Szabolcs Nagyiván Évánál és Losonczi Gabriellánál kezdett klasszikus trombitát tanulni, majd elvégezte a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolát. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazztanszékén Fekete-Kovács Kornél tanítványa volt. Számtalan formáció, nagyzenekar és előadó fémjelezte zenei útját: a kiváló trombitaművész a Budapest Jazz Orchestra és a Stúdió11 állandó tagja lett, emellett zenélt a Tax Free, a Ladánybene 27 és a Cool Miners zenekarokban, valamint játszott a Royal Big Bandben és a Bem Big Bandben is. Rendszeresen lépett föl zenei fesztiválokon, többek közt a napokban elhunyt Szakcsi Lakatos Bélával is örömzenélt. Az Alapítvány az emlékkoncertek évenkénti megszervezése mellett új pezsgést is kíván vinni a hazai jazz fúvósok világába. Az alapítók közép távú célul tűzték ki ugyanis, hogy fiatal magyar tehetségeket segítsenek hozzá a nemzetközi porondra lépéshez, illetve, hogy a könnyűzenei felsőfokú képzést fejlesszék a Kárpát-medencében. „Szabolcs művészi sokszínűsége a jazz műfajában tudott a leginkább megmutatkozni. Mindig vágyott arra, hogy személyesen is tanulhasson a tengeren túlon zenélő legnagyobbaktól. Neki sajnos ez már nem adathatik meg, viszont az Alapítvány által felkarolt egy-egy fiatal trombitás álma még valóra válhat.” – emelte ki Oláh Zsanett. Jegyek már kaphatók a jegy.hu internetes jegyértékesítő rendszeren. [2022.10.09.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

