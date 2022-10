Eddigi legsötétebb lemezével érkezik az INVSN Budapestre

A svéd csapat „napfény nélkül” írta meg régóta várt, Let The Night Love You c. lemezét. A legendás Refused szellemiségét tovább vivő INVSN tagjai új albumukon szembenéztek saját démonjaikkal és erre bátorítanak mindenkit sötét poszt-punk dalaikkal is, amelyeket december 7-én a Dürer Kertben is bemutatnak.

A kilencvenes évek egyik legemblematikusabb hardcore/punk zenekara, a Refused örökségét viszi tovább Dennis Lyxzen frontember és társai az INVSN-ben. A dühös, a környezetre mindig reagáló, a társadalmi igazságosságra érzékeny dalszerző a Refused felbomlása után alapította más ismert zenészekkel a csendesebb dalokat játszó, a ’80-as évek poszt-punkjához nyúló, eleinte csak svéd nyelven megszólaló INVSN-t (akkoriban még Invasionen-t). Később angolra váltva áttörtek Svédország határain, nálunk is jártak a Szigeten, az A38 Hajón és legutóbb 2018-ban a Dürer Kertben, most pedig ötödik lemezükkel térnek vissza hozzánk. A Let The Night Love You című lemezről így mesélt Dennis Lyxzen: "Az éjszaka a legsötétebb félelmeidet és legmélyebb vágyaidat jelképezi. Olyan korban élünk, amelyben a legtöbben valamilyen mentális egészséggel küzdenek. Ez a lemez a sötét, a fájdalmas oldal felvállalásáról szól, az érzelmeid, vágyaid és félelmeid elismeréséről. Ezek hozzád tartoznak és így is kell kezelni őket. Ez a világ egy nagyon könyörtelen hely, úgyhogy legalább magadat próbáld meg szeretni. Nem véletlen, hogy a dalok főként éjszaka születtek meg napfény nélkül jöttek létre”- fogalmaz Dennis Lyxzén pimaszul.





A zenekar még 2019-ben rögzítette a dalokat Göteborgban, a folyamat közben pedig szembenéztek saját démonjaikkal is. „Benne akartunk lenni a zónában, igazán bele akartunk kúszni a zenébe” – mondja Lyxzén. „Intenzív volt és valamelyest fájdalmas, ugyanakkor szuper szórakoztató. Manapság a házi stúdióberendezésekkel bármeddig el lehet merülni egy album felvételében. Mi nem akartuk ezt. Megakartuk ragadni ezt a pillanatot, ezt az intenzitást. De ki tudja, lehet, hogy ez megint csak a mi punk attitűdünkhöz vezethető vissza” - vonja meg a vállát.

A Let The Night Love You dalaiban morbid nagyszerűség és apokaliptikus megalománia vegyül, egy sötét és komor album romokban és hamuban heverő városokról, széthulló társadalmakról és az emberekről, akik kitartanak, bármi is történjék.



[2022.10.12.]