Jön a 21. HIFI SHOW kiállítás Budapesten Már csak néhány nap választ el bennünket a 21. Hifi Show kiállítás kapunyitásától, ami korábbi helyén a Váci úton, az újjáépített a Crowne Plaza Hotelben ( volt Hilton) kerül megrendezésre. A Soltész Rezső által szervezett kiállítás célja most is a legmagasabb szintű, hifiberendezések és a legnagyobb képfelbontású televíziók bemutatása, ami vonzza a házimozi és hifi, egyszóval a minőségi otthoni szórakozás iránt érdeklődő látogatókat, akik idén számos új elemet találnak a 21. Hifi Show kínálatában. A kínálatból ezúttal kimaradnak a kommersz sorozatgyártású hifi márkák, amikkel a nagyáruházak polcain találkozhat a vásárló, helyüket a legújabb és leginnovatívabb hifi és high-end berendezések veszik át. Látogatók megismerkedhetnek a stúdió hangfelvételek rejtelmeivel, miközben a hazai jazzélet kiemelkedő muzsikusai zenélnek a színpadon, hogy bemutassák a közönségnek az igazi audio hangzást. A bemutatókon mindenki saját maga tudja kiválasztani a számára legjobb hangzást reprodukáló, erősítőt, lejátszót, hangfalakat vagy fejhallgatókat. Igazi szenzáció, hogy idén – a kiállítás keretén belül - lehetőség nyílik Magyarország első Dolby Atmos Stúdió stúdiójának látogatására. Az egyórás program a Digital Pro Stúdióban - ahova shuttle buszokkal juttatjuk el az érdeklődőket – Hifi Show belépőjeggyel vehető igénybe. A kiállítás látogatóit Hifi kiegészítők, audiofil hanglemezek, LP ritkaságok, japán arany CD, mini vinil replikák várják – hogy csak néhány érdekességet emeljünk ki. A vizuális technika iránt érdeklődők utazást tehetnek a legújabb Eisa díjas televíziók és az idei kitüntetett hifi termékek között, az első emeleten pedig megismerkedhetnek a német high-end TV márka, a Loewe legújabb termékeivel. A rendezők az idén is kedvezményes belépési lehetőséget biztosítanak a látogatók számára. Ehhez regisztrálni kell a www.hifishow.hu honlapon, ahol már most is előzetes híreket olvashatnak és részletes áttekintést nyerhetnek a kiállításon résztvevő cégekről. Az igazi szenzáció, mint jeleztük, hogy a 21. HIFI SHOW egyszerű regisztrációval olcsóbban, 25 % -os kedvezménnyel látogatható: www.hifishow.hu A 21. HIFI SHOW kiállítás időpontja: 2022. október 22 – 23. Nyitvatartás: délelőtt 10 órától, este 18 óráig. Helyszín: Crowne Plaza Budapest Hotel ( volt Hilton) Budapest, VI. Váci út 1-3 [2022.10.12.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

