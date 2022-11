Komoly témákra reflektál az énekesnő - megérkezett Kutzora Edina debütáló kislemeze A kétezres évek underground zenei színterének meghatározó énekesnője, Kutzora Edina szóló pályára lépett, és QTZORA néven megjelentette debütáló kislemezét, a háromszámos Missing Supportot. Az EP egy olyan koncept-album, melynek mindegyik dala egy-egy traumát jelenít meg, sajátos hangvételben. Az egyik dalhoz, ami a The ways I drown címet viseli, klip is készült. Kutzora Edina nevét olyan sikeres formációkból ismerhetjük, mint Yonderboi, Zagar, emellett számos zenekarban közreműködött énekesként. Jelenleg az Erik Sumo énekesnője. Yonderboi együttesével a 2000-es években körbeturnézták Európát, érintve a legjelentősebb nyugati fesztiválokat. Edina hangját rengetegszer hallhattuk a Pabadam című dalban. A Zagar formációban is sok vendégszereplést vállalt. 2007-ben 5 másik nagyszerű énekesnővel Underground Divas néven énekelték a Zagar egyik legsikeresebb dalát, a Wings of Love-ot. Az énekesnő 2019-ben csatlakozott az Erik Sumo Bandhez. Kutzora Edina QTZORA néven indított projektjével dalszerző-énekesként mutatkozik be debütáló Missing Support című EP-jével. Az EP egy olyan, három dalból álló koncept-album, melynek mindegyik dala egy-egy traumát jelenít meg, sajátos hangvételben. Tehát nem egy könnyed bemutatkozó EP-vel állunk szemben, hanem egy érettebb, komolyabb témákra reflektáló hangzóanyaggal. - Nem minden esetben dolgozom a saját élményeimmel, lehetnek ezek a környezetem érzései, vagy számomra ismeretlen emberek történetei, amelyeknél általában a belső lehetséges lelki folyamatokra fókuszálok – vallja Edina. - Bár ezek a témák magukban hordozzák a melankóliát, igyekszem mégis úgy megjeleníteni azokat, hogy a túlélés, feldolgozás, a továbblépés lehetősége semmiképp ne vesszen el a dalok hangulatából. Vagyis fontos, hogy a remény mint kapaszkodó, kimondva vagy kimondatlanul, de megjelenjen a dalaimban. Sokféle hangulat foglalkoztat, de ez a három dal témáját tekintve szervesen összekapcsolódik, ezért is válogattam végül ezeket egy csokorba. Nem véletlen a témaválasztás, hiszen Edina - amellett, hogy az elmúlt időszakban önálló zenei projektjén dolgozott - mentálhigiénés segítő szakon is tanul, ahol gyakran szembesül traumákkal, és azok feldolgozásának lehetőségeivel. Úgy gondolja, hogy ezekről mindenképp beszélni kell, és vélhetően sokan tudnak kapcsolódni hozzá. AZ EP elkészítésében olyan neves producerek voltak a segítségére, mint Occam (Lázár Tibor), Aeron Aether (Kovács Gábor) és DJ Bootsie (Solymosi Vilmos). A The ways I drown című dal – melyhez QTZORA első videóklipje készült - a családon belüli lelki és fizikai agresszióból fakadó érzéseket, félelmeket beszéli el, illetve ebből a toxikus helyzetből való menekülésről szól. A dalhoz készült videóklipben a cél nem a konkrét történet elmesélése, hanem az érzések és a hangulat vizuális leképezése volt, melyet Hajba András koncepciója teljes mértékben visszatükröz. [2022.11.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.11.13.]

