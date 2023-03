"Ezen a turnén senki nem volt Fotel-Rocker" - Teltházas Tankcsapda turné vendégzenekara volt az Alcohol

Még tavaly decemberben indult útnak az Alcohol zenekar, hogy a Tankcsapda vendégeként néhány városban felfűtse a hangulatot a Tankok színpadra lépése előtt. Azonban olyan jól sikerült ez a kooperáció, hogy január 20-tól ismét közösen keltek útra, és egészen múlt hétvégéig tartott ez az őrült utazás / bulizás.

A banda vezére, Tóth Sándor ‘Csövi’ (ének / basszusgitár) összegzése:

“Amennyire jól emlékszem, Fejes Tomit hívtam fel tavaly próbatermi hangtechnika kapcsán, hogy tudna-e segíteni, és, mint ahogy előtte is már párszor, korrekt partner volt ebben is. Rövid beszélgetés után rátértem a 'koncert részekre', mondta, hogy később egyeztessünk… aztán ez lett belőle, rábólintottak, mi meg mentünk, amit ezúton is nagyon köszönünk! A kémia az első perctől kezdve működött a Csapdával, a stábbal, mindenkivel - megmondom őszintén, először tartottam attól, hogy a közönség miként reagál a mi produkciónkra, de mindent felülmúltak, amit lehetett, természetesen pozitív értelemben, már az első bulitól kezdve! Mindegy mit mondanak és kiről a rossz nyelvek… itt rock and roll volt végig, mindenkiben! Ezer hála nekik, és a közönségnek minden buliért! 'Találkozunk mi még'...”





Az Alcoholnak december közepén jelent meg az Alc n’ Roll című új nagylemeze, ami egy új dalt, és három feldolgozást is tartalmazó 19 tételes speciális válogatásalbum.



“Néhány embert, közeli ismerősöket, törzsrajongókat kértünk meg, írják össze, ők mit gondolnának, nekem nagyon nehéz lett volna összeválogatni. Amire videoklip készült, az mind rajta van, ehhez került hozzá még minden lemezről, amit javasolgattak, plusz a feldolgozások, amolyan bónuszként. És azt akartuk, hogy mégis legyen valami tényleges plusz is, ne csak a régi dalokból merítsünk, így írtunk egy új számot 'Rejtvény' címmel. A szövegbe nagyon nem akarok belemenni - legyen rejtvény, fejtsék meg.” (nevet)



A csapat idén 20 éves - a tervek szerint júniusban egy érdekes koncepció alapján összeállított új anyaggal jelentkeznek majd, de év végén egy “normál” sorlemez is várható tőlük.

[2023.03.17.]