Hardcore mini feszt augusztusban a Barba Negrában!

Az idei év kuriózuma, a klasszikus felállású Biohazard reunion a "rendes évi budapesti Kreator koncerttel" egybekötve éri el Magyarországot augusztus elsején a los angelesi hardcore alakulat Terrorral kiegészülve.

A Biohazard fennállásának bő 35 éve alatt többször jegelte magát, legutóbbi aktív időszakuk a 2010-es évek közepén volt - a klasszikus felállás utolsó (hírhedt) Diesel klubos magyarországi koncertjének is már 15 éve, és a zenekar történelméből kiindulva korántsem biztos, hogy ez az összeborulás örökre szól, érdemes addig elcsípni őket, amíg tart a "varázs".



A nyári Kreator koncerteknek már-már hagyománya van - legutóbb tavaly augusztusban jártak nálunk, szintén a Barba Negrában, illetve a terhelt 2021-es évben is sikerült elhozni őket egy koncert erejéig. A banda legutóbbi nagylemeze 2022 közepén jelent meg "Hate Über Alles" címmel, nemrég pedig egy friss, a Lamb of God-dal közös single-t adtak ki State of Unrest címmel.





A Terror tavaly nyáron adott bivalyerős koncertet az elsőként megrendezett Toxic Weekenden, októberben pedig a végül elmaradt, Lionheart-tal közös turné budapesti állomásán játszottak volna - akik nem csípték el az orfűi HC/punk fesztiválon, most bepótolhatják, akik ott voltak, azok megismételhetik az élményt.



A koncertek a megújult Barba Negrában (Budapest, Szállító u. 3, 1211) zajlanak majd, az utóbbi évekhez hasonlóan ezúttal is két színpadon - hamarosan jövünk a további fellépők neveivel is!



A COBRA AGENCY, a K2 Agency, a H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Fesztivál FM bemutatja:

KREATOR - BIOHAZARD co-headline show

+ TERROR

BUDAPEST

Barba Negra

2023.08.01.

Kapunyitás: 17:00



JEGYÁRAK:

9999 Ft - Early Bird - limitált (!) - ELFOGYOTT!!!

12999 Ft - Elővételben 1. - 2023.05.31-ig

13999 Ft - Elővételben 2. - 2023.07.31-ig

14999 Ft - A koncert napján

Jegyek



H-Music Hungary

[2023.03.12.]