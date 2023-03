Mozgalmas hónapok előtt a Magma Rise Hatékony évnek néz elébe a Magma Rise, több fronton is mozgalmas hónapok várnak a fővárosban működő doom metal csapatra. Ami már biztos, tavasszal érkezik a 2021-es albumuk vinyl kiadásban, májusban egy rövid turnét bonyolítanak le Nyugat-Európában, év vége felé pedig egy új nagylemez is várható tőlük. A tervek szerint április végén / május elején jelenik meg a 2021-es, 7 tételes To Earth to Ashes to Dust nagylemez, limitált példányszámú vinyl kiadásban.

Május közepén egy pár bulit ad Nyugat-Európában a zenekar - két dátum már fix, május 11-én a németországi Göppingenben játszanak, ahová kis túlzással már hazajárnak, 13-án pedig egy kisebb holland doom fesztiválon, a Little Devil Doom Day-en lépnek színpadra Tilburgban. És további jó hír, hogy már készül az új Magma Rise album, amiről Holdampf Gábor (ének / basszusgitár) adott egy részletes tájékoztatást:

“Most úgy alakult, hogy a negyedik lemezre Kolival ugrottunk rá ketten, és úgy felpörögtünk, hogy nem egészen két hónap alatt össze is raktunk nyolc dalt. Most kezdjük a teljes zenekaros próbákat, tehát innentől fogjuk majd Sanyival és Lacival is közösen teljesen készre kidolgozni az anyagot. A jelenlegi tervek szerint ősszel rögzítenénk a számokat, és év vége felé szeretnénk megjelentetni a lemezt, aminek már a címe is megvan… ‘Neither Land Nor Sea’. Tehát teljesen időben vagyunk, tekintve azt, hogy nehezen tudunk összejönni próbálni, de szerintem ennyi idő szükséges lesz így is, hogy teljesen gatyába tudjuk rázni az összes dalt, mindenféle stressz nélkül. Kb. 40 perces játékidővel számolunk, mert egyrészt ez az a dalmennyiség, amit az ember egy szuszra végig tud hallgatni, másrészt, már most felvetődött, hogy ez az album is megjelenhetne majd vinylen is.” A zenekar az elmúlt hónapokban két koncertvideót is közzétett, a felvételek a tavaly december 16-ai Barba Negrás bulin készültek.



Magma Rise:

Holdampf Gábor - ének / basszusgitár

Hegyi Kolos - gitár

Herczeg László - gitár

Bánfalvi Sándor - dob

