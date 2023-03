Szöveges videót kapott a Kikövezett út Tavaly karácsony előtt pár nappal jelentkezett Látszatkirályság című 3 dalos minialbumával az Omen. Az EP az online felületekre érkezett - a megjelenéshez időzítve pedig a címadó dalhoz készült videoklip is debütált a zenekar YouTube csatornáján. Most a Kikövezett út-hoz készített szöveges videó. Tavaly karácsony előtt pár nappal jelentkezett Látszatkirályság című 3 dalos minialbumával az Omen. Az EP az online felületekre érkezett - a megjelenéshez időzítve pedig a címadó dalhoz készült videoklip is debütált a zenekar YouTube csatornáján, ami jelenleg már közel 120.000 megtekintésnél jár. Most a Kikövezett út-hoz készített szöveges videót publikálta a Nagyfi László vezette csapat. A dal zenéjét - a bandához 2020 májusában csatlakozott - Tóth Károly Carlos (ex-Crossholder, ex-Akela) szerezte, a szöveget az Omen új szövegírója, Kovács Enikő Edyko jegyzi. Idén 33 éves a hazai rock / metal színtér patinás zenekara, ennek kapcsán Nagyfi László (gitár) összegezte a várható megmozdulásokat:

“A tavaszi klubkoncertek idén kimaradnak, mert az új lemezanyagon dolgozunk - ennek volt az ‘előszele’ ez a tavaly év végén kijött három dal -, igaz konkrét megjelenési dátumunk még nincs. Ezt követően a nyár folyamán fesztiválozni szeretnénk, ősszel pedig néhány klubos fellépés várható tőlünk. A ‘jubileum’ kapcsán… egyszer csak eszembe jutott, hogy basszus, már 33! (nevet) Gyorsan szóltam is Havancsák Gyulának, hogy biggyesszen az Omen logó mellé egy dupla hármast. És úgy gondolom, az előbb felvázoltak szépen ki is töltik ezt az esztendőt.”



A Látszatkirályság EP az online felületeken

