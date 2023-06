She Wants Revenge - Lady Gaga kedvencei a Dürer Kertben

Lady Gaga kérésére szerepelt a daluk az American Horror Storyban, a dalhoz készült klipet ráadásul nem más rendezte, mint Joaquin Phoenix. A She Wants Revenge a sikerek ellenére azonban többször feloszlott, majd újra összeállt, legutóbb éppen tavaly döntöttek úgy, hogy ideje újra zenélni és turnéra indulni. Ennek pedig a hazai rajongók is örülhetnek, hiszen így végre Budapesten is elcsíphetjük a post-punk formációt szeptember 24-én, a Dürer Kertben.

A She Wants Revenge története csaknem 20 éve, 2004-ben indult Kaliforniában Justin Warfield énekes-gitáros és Adam Bravin multiinstrumentalista találkozásával – Bravin egyébként korábban a Crazy Townban játszott. A két srác zenéjére legnagyobb hatással a post-punk, a darkwave és a gothic rock volt, zenéjük egyszerre sötét és felemelő. Máig legsikeresebb daluk a Tear You Apart, amely a Billboard Alternative Songs listáján egészen a 6. helyig jutott. A dal videóját ráadásul nem más rendezte, mint Joaquin Phoenix, míg These Things c. dalukban a Garbage énekese, Shirley Manson szerepelt.

A zenekar első lemeze után már nem kisebb nevekkel turnézott, mint a Depeche Mode vagy a Placebo. A sikeres indítást még két másik lemez követte, majd 2012-ben úgy döntöttek abbahagyják a közös zenélést. Szerencsére azonban a búcsú nem bizonyult véglegesnek: először 2015-ben, majd 2022-ben döntöttek a folytatás mellett.

És milyen jól tették! Az újabb sikerszéria végül 2015-ben kopogtatott: a Tear You Apartot ugyanis kiválasztották az American Horror Story Hotel c. sorozat évadpremierjéhez. A dal ráadásul Lady Gaga kérésére került be a sorozatba, aki színésznőként szerepelt a sorozatban. Az újrafelfedezésnek köszönhetően pedig a zenekar ismét aktivizálta magát és a 10. születésnapjukra pár koncert erejéig ismét összeálltak. A hiatus alatt 2019-ben tűntek fel a brit Infest Festiválon, majd tavaly bejelentették, hogy ismét dalszerzésbe kezdtek, év végén pedig a Chameleons társaságában indultak turnézni Amerikában, idén pedig Európába is elrobog a turnébuszuk. A magyar rajongók legnagyobb örömére így végre szeptember 24-én mi is megízlelhetjük a She Wants Revenge zenéjét a Dürer Kertben.



[2023.06.07.]